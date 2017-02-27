Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:58

vovakwasov написав: Вважаю, що потрібно дивитися на картину в динаміці, в Америці тільки почали згортати кількісне пом'якшення, а у нас уже на МБ починається пожежа, яку гасить НБУ. Вважаю, що потрібно дивитися на картину в динаміці, в Америці тільки почали згортати кількісне пом'якшення, а у нас уже на МБ починається пожежа, яку гасить НБУ.

vovakwasov написав: Виникає риторичне запитання, а що ж буде відбуватися на нашому МБ, коли в Америці припинять друк (у травні 2022) і візьмуться піднімати облікову ставку? Виникає риторичне запитання, а що ж буде відбуватися на нашому МБ, коли в Америці припинять друк (у травні 2022) і візьмуться піднімати облікову ставку?

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............19.11.2021..........22.11.2021дата розрахунку............18.11.2021...........19.11.2021Євро...............................29,9688................29,9796...+0.04%Долар США....................26,4427...................+0.48%После полудня гривна потеряла еще 2 копейки.Открылись на 2 копейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе резво пошли вверх и за 45 минут выросли на 9 копеек. Этот рост остановил НБУ, выйдя с продажей. Котировки плавно откатились на копейку. После этого снова развернулись и столь же плавно вернулись к утреннему максимуму, ограниченному ставкой регулятора. После этого наметилась стабилизация.Наш период бурного роста примерно на час отстал от периода роста доллара в мире. До этого вечером доллар упал, а ночью был относительно стабилен. Рекорды пока устояли, но выше вчерашнего уровня индекс доллара забрался. Темпы роста у нас выше.Справочный курс встретили котировками 26.5700 - 26.5900, что на 9 копеек выше открытия.К обеду плавно выросли еще на 1.5 копейки. Получилось выше офера НБУ, но мы уже видели ситуации, когда при серьезном перекосе рынка альтернативные Блумбергу площадки чуть заплывали за буйки. Вести "с полей" о приличном объеме интервенции подтверждают наличие такого перекоса. После обеда опустились на полкопейки, но вскоре вернулись обратно. Около 15-30 наметилось движение вниз. Пока опустились на копейку.В мире доллар после полудня продолжил рост, к обеду обновил максимум, после чего отскочил примерно к полуденному уровню.Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день выросли на 9.5 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 28.2572 (+12) -1692019 - 24.2039 (+7) +2362018 - 27.7648 (+1)2017 - 26.4991 (+2)Окончание периода уплаты квартальных налогов сопровождалось ростом разной интенсивности во все годы.Учитывая, в каких объемах проводили интервенции при движении в другую сторону, это еще не пожар. Сейчас курс значительно ниже привычного для этого времени. Начнем хвататься за валидол после 29Я бы в этой фразе "когда" заменил на "если".Не уверен, что Штатам удастся выполнить план по сокращению эмиссии. Я вижу некоторые косвенные признаки замедления роста экономики. Там начал спадать ажиотаж на рынке автоперевозок, который часто служит одним из самых ранних индикаторов состояния экономики. И это на фоне дефицита техники, который не позволяет заподозрить локальный кризис перепроизводства.Могут плавно затормозить торможение.