Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:13

vovakwasov написав: somilitark написав: Ого як багато. Дійсно сотні лямів потрібні щоб заспокоїти ринок, оце НБУ кромсає резерви, хто йому такє дозволив?

А знаєте скільки він надрукував паперу в цьому році і скільки паралелльно викупив з ринка?

А еквівалент 750 лямів у.о. тупо зі станка тиждень назад це більше чи меньше того скільки ви вказали? Ого як багато. Дійсно сотні лямів потрібні щоб заспокоїти ринок, оце НБУ кромсає резерви, хто йому такє дозволив?А знаєте скільки він надрукував паперу в цьому році і скільки паралелльно викупив з ринка?А еквівалент 750 лямів у.о. тупо зі станка тиждень назад це більше чи меньше того скільки ви вказали?



Вважаю, що потрібно дивитися на картину в динаміці, в Америці тільки почали згортати кількісне пом'якшення, а у нас уже на МБ починається пожежа, яку гасить НБУ. Виникає риторичне запитання, а що ж буде відбуватися на нашому МБ, коли в Америці припинять друк (у травні 2022) і візьмуться піднімати облікову ставку? Вважаю, що потрібно дивитися на картину в динаміці, в Америці тільки почали згортати кількісне пом'якшення, а у нас уже на МБ починається пожежа, яку гасить НБУ. Виникає риторичне запитання, а що ж буде відбуватися на нашому МБ, коли в Америці припинять друк (у травні 2022) і візьмуться піднімати облікову ставку?

На жаль, чи на щастя, теперішня ситуація з курсом абсолютно не залежить від дій чи слів ФРС. Зараз це дії Укренерго, офісу президента, мяко кажучи, і сезонний ріст попиту на валюту. В подальшому, звичайно, реальні дії ФРС, якщо вони справді розпочнуться, зможуть вплинути певним чином. Але структура нашої економіки і дії влади в енергетичній галузі такі, що значно більше на курс має шанс вплинути погодаП.С. Рівень 26,5 зміг втримати курс з горем навпіл всього два-три дні. Сьогодні 26,6 тримав зубами регулятор. Швидше всього, наступного тижня гривня продовжить слабшати. На стороні валюти буде відшкодування ПДВ. Крім того, якщо сьогодні рівень 26,6 не особливо зацікавив експортерів продавати валюту, то з понеділка, тим більше, надмірній реалізації не буде де взятися. Показовим, також, є те, що "нерезиденти" цього тижня не купили ОВДП навіть в банків (як минулі тижні) а активно продавали і конвертували гривню. Чи буде так активно палити ЗВР регулятор в подальшому?Чудово розумію, що з огляду на дату на календарі, ні 26,5 ні 26,8 ні навіть 27,1 не є критичним, а навпаки - досить позитивним рівнем. Але, всупереч очікувань багатьох, гривня протягом цього тижня суттєво ослабла.Очевидно, зараз на курс може бути три точки зору: гривневих депозитчиків, власників ОВДП; бізнесу побудованого на імпорті-експорті; та просто тих, хто слідкує та прогнозує курс з академічної точки зору на профільних ресурсах. Для перших зміна курсу поки не критична, але насторожуюча, перш за все динамікою в, фактично, "позитивний" тиждень. Другі знову мусять звернути увагу на курс, як відчутний чинник формування собівартості, та відновити активне прогнозування і корекції операцій (при можливості). Треті отримали результат своїх прогнозіві та позитивну чи негативну оцінку своїх старань.Усім трьом категоріям бажаю успіху і гарних вихідних. Усіх Михайлів з прийдешніми Іменинами.