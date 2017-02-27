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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8523852485258526

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 97
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
25%
24
26,50-27,00
33%
32
27,00-27,50
21%
20
27,50-28,00
8%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:33

Межбанк: ситуация накаляется и почему Нацбанк был вынужден вмешаться

Торги пятницы прошли очень активно. Уже после обеда объем операций существенно перевалил за отметку в $170 млн. Спрос значительно превышал предложение и снова скучать было некогда — ни банкам, ни их клиентам, ни Нацбанку.

Среди покупателей валюты были замечены все основные импортеры энергоносителей, крупные сети по продаже продуктов питания и гаджетов, а также и нерезиденты. Небольшой объем предложения на фоне стремительного роста спроса грозил нацвалюте крупными неприятностями в виде котировок свыше 26,65-26,75 гривен за доллар к концу дня. Ситуация накалялась быстро.

С утренних 26,48/26,50 гривен за доллар уже к 11 часам курс вырос до 26,56/26,58 гривен, а к 12:00 он дорос до 26,57/26,59. После 11 часов на торги вышел Нацбанк с долгоиграющей продажей по 26,59 гривен, что заставило всех клиентов ориентироваться на его ценник. К обеду котировки выросли до 26,58/26,60 гривен и при этом спрос на валюту все еще существенно превышал предложение.

К концу обеда котировки остановились на отметке 26,585/26,605 гривен за доллар, а Нацбанк до 15 часов продал уже $100 млн по цене 26,59 гривен и затем вышел с повторной продажей уже по 26,60 гривен.

В 15:00 котировки доллара находились на уровне 26,585/26,605 гривен, а затем уже накал страстей на межбанке начал постепенно стихать. Продажи Нацбанка закрыли основные суммы спроса на валюту и к 16 часам доллар чуть просел до 26,56/26,58 гривен, а завершилась пятничная сессия котировками 26,55/26,57.

Главные события 19 ноября на валютном рынке:

Рост котировок доллара за день на 7 копеек — с утренних 26,48/26,50 до 26,55/26,57 гривен к концу сессии.

Нацбанк дважды выходил на межбанк с продажей доллара. В первый раз продал порядка $100 млн по 26,59 гривен, а затем еще продавал валюту по 26,60 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 26,5482 гривен, а официальный курс на 22 ноября 2021 года установлен на уровне 26,5694 гривен за доллар.

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news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коли там вже гривня па 35?

Підакуючи (підТАКуючи) Деніку, я топив па 25, але імхо не іншаллах (((
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:13

  vovakwasov написав:
  somilitark написав:Ого як багато. Дійсно сотні лямів потрібні щоб заспокоїти ринок, оце НБУ кромсає резерви, хто йому такє дозволив? :evil:
А знаєте скільки він надрукував паперу в цьому році і скільки паралелльно викупив з ринка?
А еквівалент 750 лямів у.о. тупо зі станка тиждень назад це більше чи меньше того скільки ви вказали? 8)


Вважаю, що потрібно дивитися на картину в динаміці, в Америці тільки почали згортати кількісне пом'якшення, а у нас уже на МБ починається пожежа, яку гасить НБУ. Виникає риторичне запитання, а що ж буде відбуватися на нашому МБ, коли в Америці припинять друк (у травні 2022) і візьмуться піднімати облікову ставку? :?

На жаль, чи на щастя, теперішня ситуація з курсом абсолютно не залежить від дій чи слів ФРС. Зараз це дії Укренерго, офісу президента, мяко кажучи, і сезонний ріст попиту на валюту. В подальшому, звичайно, реальні дії ФРС, якщо вони справді розпочнуться, зможуть вплинути певним чином. Але структура нашої економіки і дії влади в енергетичній галузі такі, що значно більше на курс має шанс вплинути погода :(
П.С. Рівень 26,5 зміг втримати курс з горем навпіл всього два-три дні. Сьогодні 26,6 тримав зубами регулятор. Швидше всього, наступного тижня гривня продовжить слабшати. На стороні валюти буде відшкодування ПДВ. Крім того, якщо сьогодні рівень 26,6 не особливо зацікавив експортерів продавати валюту, то з понеділка, тим більше, надмірній реалізації не буде де взятися. Показовим, також, є те, що "нерезиденти" цього тижня не купили ОВДП навіть в банків (як минулі тижні) а активно продавали і конвертували гривню. Чи буде так активно палити ЗВР регулятор в подальшому?
Чудово розумію, що з огляду на дату на календарі, ні 26,5 ні 26,8 ні навіть 27,1 не є критичним, а навпаки - досить позитивним рівнем. Але, всупереч очікувань багатьох, гривня протягом цього тижня суттєво ослабла.
Очевидно, зараз на курс може бути три точки зору: гривневих депозитчиків, власників ОВДП; бізнесу побудованого на імпорті-експорті; та просто тих, хто слідкує та прогнозує курс з академічної точки зору на профільних ресурсах. Для перших зміна курсу поки не критична, але насторожуюча, перш за все динамікою в, фактично, "позитивний" тиждень. Другі знову мусять звернути увагу на курс, як відчутний чинник формування собівартості, та відновити активне прогнозування і корекції операцій (при можливості). Треті отримали результат своїх прогнозіві та позитивну чи негативну оцінку своїх старань.

Усім трьом категоріям бажаю успіху і гарних вихідних. Усіх Михайлів з прийдешніми Іменинами.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:11

orest Выходит, что против гривны играют факторы как на внутреннем так и на внешнем контуре. Будет весело.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:34

  sergikkc007 написав:orest Выходит, что против гривны играют факторы как на внутреннем так и на внешнем контуре. Будет весело.

Поки що зовнішні чинники сприятливі для грн. Цінова конюнктура і попит на наш експорт, найбільше на сг, позитивний, а падіння цін на нафту, на фоні пандемічних негараздів у ЄС та намірів США і Китаю відкрити продаж нафти з стратегічних запасів, додає позитиву у торгбаланс. Зовнішньополітична ситуація також позитивна, не зважаючи на біснування хутінських головорізів. Адже очільники США, Великобританії, Франції та Туреччини висловлюють впевнену підтримку та надають реальну допомогу зброєю, інструкторами і тиском на кремлівських дятлів. Це спричинило навіть те, що Німеччина, не зважаючи на спроби Меркель максимально допомогти пуйлу і його маріонеткам в ЄС до відходу, притормозила з північним потоком.
Головною небезпекою для нацвалюти зараз є сезонність і внутрішньополітична ситуація та вплив її на економіку, особливо в частині тиску імпортерів-експортерів...
В любому випадку нічого "веселого" ДЛЯ КУРСУ ГРН поки не передбачається. Стримана сезонна слабкість... :wink:
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:39

  orest написав:падіння цін на нафту

Ну як падіння ... протягом року вона зросла на 100% а потім впала на 10%.
Таке собі падіннячко ... Лише для сомілітарків ...
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