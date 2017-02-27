Межбанк: ситуация накаляется и почему Нацбанк был вынужден вмешаться
Торги пятницы прошли очень активно. Уже после обеда объем операций существенно перевалил за отметку в $170 млн. Спрос значительно превышал предложение и снова скучать было некогда — ни банкам, ни их клиентам, ни Нацбанку.
Среди покупателей валюты были замечены все основные импортеры энергоносителей, крупные сети по продаже продуктов питания и гаджетов, а также и нерезиденты. Небольшой объем предложения на фоне стремительного роста спроса грозил нацвалюте крупными неприятностями в виде котировок свыше 26,65-26,75 гривен за доллар к концу дня. Ситуация накалялась быстро.
С утренних 26,48/26,50 гривен за доллар уже к 11 часам курс вырос до 26,56/26,58 гривен, а к 12:00 он дорос до 26,57/26,59. После 11 часов на торги вышел Нацбанк с долгоиграющей продажей по 26,59 гривен, что заставило всех клиентов ориентироваться на его ценник. К обеду котировки выросли до 26,58/26,60 гривен и при этом спрос на валюту все еще существенно превышал предложение.
К концу обеда котировки остановились на отметке 26,585/26,605 гривен за доллар, а Нацбанк до 15 часов продал уже $100 млн по цене 26,59 гривен и затем вышел с повторной продажей уже по 26,60 гривен.
В 15:00 котировки доллара находились на уровне 26,585/26,605 гривен, а затем уже накал страстей на межбанке начал постепенно стихать. Продажи Нацбанка закрыли основные суммы спроса на валюту и к 16 часам доллар чуть просел до 26,56/26,58 гривен, а завершилась пятничная сессия котировками 26,55/26,57.
Главные события 19 ноября на валютном рынке:
Рост котировок доллара за день на 7 копеек — с утренних 26,48/26,50 до 26,55/26,57 гривен к концу сессии.
Нацбанк дважды выходил на межбанк с продажей доллара. В первый раз продал порядка $100 млн по 26,59 гривен, а затем еще продавал валюту по 26,60 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 в пятницу находился на отметке 26,5482 гривен, а официальный курс на 22 ноября 2021 года установлен на уровне 26,5694 гривен за доллар.
somilitark написав:Ого як багато. Дійсно сотні лямів потрібні щоб заспокоїти ринок, оце НБУ кромсає резерви, хто йому такє дозволив? А знаєте скільки він надрукував паперу в цьому році і скільки паралелльно викупив з ринка? А еквівалент 750 лямів у.о. тупо зі станка тиждень назад це більше чи меньше того скільки ви вказали?
Вважаю, що потрібно дивитися на картину в динаміці, в Америці тільки почали згортати кількісне пом'якшення, а у нас уже на МБ починається пожежа, яку гасить НБУ. Виникає риторичне запитання, а що ж буде відбуватися на нашому МБ, коли в Америці припинять друк (у травні 2022) і візьмуться піднімати облікову ставку?
На жаль, чи на щастя, теперішня ситуація з курсом абсолютно не залежить від дій чи слів ФРС. Зараз це дії Укренерго, офісу президента, мяко кажучи, і сезонний ріст попиту на валюту. В подальшому, звичайно, реальні дії ФРС, якщо вони справді розпочнуться, зможуть вплинути певним чином. Але структура нашої економіки і дії влади в енергетичній галузі такі, що значно більше на курс має шанс вплинути погода П.С. Рівень 26,5 зміг втримати курс з горем навпіл всього два-три дні. Сьогодні 26,6 тримав зубами регулятор. Швидше всього, наступного тижня гривня продовжить слабшати. На стороні валюти буде відшкодування ПДВ. Крім того, якщо сьогодні рівень 26,6 не особливо зацікавив експортерів продавати валюту, то з понеділка, тим більше, надмірній реалізації не буде де взятися. Показовим, також, є те, що "нерезиденти" цього тижня не купили ОВДП навіть в банків (як минулі тижні) а активно продавали і конвертували гривню. Чи буде так активно палити ЗВР регулятор в подальшому? Чудово розумію, що з огляду на дату на календарі, ні 26,5 ні 26,8 ні навіть 27,1 не є критичним, а навпаки - досить позитивним рівнем. Але, всупереч очікувань багатьох, гривня протягом цього тижня суттєво ослабла. Очевидно, зараз на курс може бути три точки зору: гривневих депозитчиків, власників ОВДП; бізнесу побудованого на імпорті-експорті; та просто тих, хто слідкує та прогнозує курс з академічної точки зору на профільних ресурсах. Для перших зміна курсу поки не критична, але насторожуюча, перш за все динамікою в, фактично, "позитивний" тиждень. Другі знову мусять звернути увагу на курс, як відчутний чинник формування собівартості, та відновити активне прогнозування і корекції операцій (при можливості). Треті отримали результат своїх прогнозіві та позитивну чи негативну оцінку своїх старань.
Усім трьом категоріям бажаю успіху і гарних вихідних. Усіх Михайлів з прийдешніми Іменинами.
sergikkc007 написав:orest Выходит, что против гривны играют факторы как на внутреннем так и на внешнем контуре. Будет весело.
Поки що зовнішні чинники сприятливі для грн. Цінова конюнктура і попит на наш експорт, найбільше на сг, позитивний, а падіння цін на нафту, на фоні пандемічних негараздів у ЄС та намірів США і Китаю відкрити продаж нафти з стратегічних запасів, додає позитиву у торгбаланс. Зовнішньополітична ситуація також позитивна, не зважаючи на біснування хутінських головорізів. Адже очільники США, Великобританії, Франції та Туреччини висловлюють впевнену підтримку та надають реальну допомогу зброєю, інструкторами і тиском на кремлівських дятлів. Це спричинило навіть те, що Німеччина, не зважаючи на спроби Меркель максимально допомогти пуйлу і його маріонеткам в ЄС до відходу, притормозила з північним потоком. Головною небезпекою для нацвалюти зараз є сезонність і внутрішньополітична ситуація та вплив її на економіку, особливо в частині тиску імпортерів-експортерів... В любому випадку нічого "веселого" ДЛЯ КУРСУ ГРН поки не передбачається. Стримана сезонна слабкість...
по памяти , в большинстве случаев , по курсу все было наоборот ...конец месяца - курс падает , хоть и экспортерам наливают ПДВ...середина месяца - период выплат налог и тд , был много раз рост ...или же ожидается крупная выплата оВГЗ в грн , все ожидают роста курса , а его нет.... как по мне ,многие игроки все заранее ОДИНАКОВО просчитывают и придерживают покупки или продажи Одинаково к определенным датам ...тоесть все продажи дол. придерживают к концу месяца..а покупки наоборот в середине...тоесть получается критическая масса или продавцов или покупцов в определенный момент времени...потому и все меняется до наоборот ...
Підакуючи (підТАКуючи) Деніку, я топив па 25, але імхо не іншаллах (((
Авжеж...
Denik написав:
fin написав:Скорее на 27.
Якщо торкнемось 27, то в податковий період 9-19 листопада проб'ємо 25 або НБУ відкупить 2 ярди.
По поводу всех прогнозов и прогнозистов была хорошая серия анекдотов про внутренний голос (давно). Напомню один из них, даже два, заменив неприличные слова на более приличные.
1-й. Внутренний голос говорит: "Бери лопату и копай яму!" Внутренний голос говорит: "Копай глубже!" Внутренний голос говорит: "Копай еще глубже!" Внутренний голос говорит: "А теперь хроен ты отсюда выберешься!"
2-й. Плывет в море пловец и вдруг видет плавник акулы вдали. Внутренний голос говорит: "Плыви, это еще не конец!" Пловец гребет изо всех сил к берегу, а акула все ближе. Внутренний голос говорит: "Плыви дальше, это еще не конец!" Акула начинает сужать круги вокруг пловца. Внутренний голос говорит: "А вот теперь уже точно конец!"
Вот так и с прогнозистами. Говорят всем: "Плывите", ну а потом: "Ну не шмогла я..." Хотя долгое время могут указывать и верное направление.
По МБ - какие мнения - НБУ сегодня оставновил потоп или лишь притормозил, и в понедельник пустит дальше?
Якщо торкнемось 27, то в податковий період 9-19 листопада проб'ємо 25 або НБУ відкупить 2 ярди.
По поводу всех прогнозов и прогнозистов была хорошая серия анекдотов про внутренний голос (давно). Напомню один из них, даже два, заменив неприличные слова на более приличные.
1-й. Внутренний голос говорит: "Бери лопату и копай яму!" Внутренний голос говорит: "Копай глубже!" Внутренний голос говорит: "Копай еще глубже!" Внутренний голос говорит: "А теперь хроен ты отсюда выберешься!"
2-й. Плывет в море пловец и вдруг видет плавник акулы вдали. Внутренний голос говорит: "Плыви, это еще не конец!" Пловец гребет изо всех сил к берегу, а акула все ближе. Внутренний голос говорит: "Плыви дальше, это еще не конец!" Акула начинает сужать круги вокруг пловца. Внутренний голос говорит: "А вот теперь уже точно конец!"
Вот так и с прогнозистами. Говорят всем: "Плывите", ну а потом: "Ну не шмогла я..." Хотя долгое время могут указывать и верное направление.
По МБ - какие мнения - НБУ сегодня оставновил потоп или лишь притормозил, и в понедельник пустит дальше?[/quote]
Добрый вечер . .... и прошу Вас заметить , что в этой стране ,прогнозы -дело пропащее. Кто их делает , берет на себя огромную ответственность !
Шквал критики или издевательств людей ,не способных генерировать мысли и идеи очень ранят ....