Додано: Суб 20 лис, 2021 00:20

UA написав: Когда западные Центробанки запускали небывалую инфляцию они понимали что запускают небывалую инфляцию. С какого будуна сейчас давить на тормоза?

Поднимут потолки госдолга. Пересмотрят мандаты и вперед - к двух или даже трехзначным цифрам инфляции.

Сжигание долгов через гиперинфляцию.

Пока всё строго по намеченному плану. Когда западные Центробанки запускали небывалую инфляцию они понимали что запускают небывалую инфляцию. С какого будуна сейчас давить на тормоза?Поднимут потолки госдолга. Пересмотрят мандаты и вперед - к двух или даже трехзначным цифрам инфляции.Сжигание долгов через гиперинфляцию.Пока всё строго по намеченному плану.

Они спасали больного от острой патологии, давая ему гормоны. Отходить удалось, но пришло время лечить от ожирения и прочих неизбежных последствий гормонотерапии, рискующих принять хронический статус. Уверяю вас, и побочные действия, и смена программы лечения были ожидаемыми - это и есть тот самый намеченный план, который вы выдаете за некое тайное знание, доступное только избранным.На самом же деле знание - достояние общественности, и скрывать его необходимости нет. Что вы с ним сделаете, искренне полагая, что тормозов нет? Правильно, ничего полезного для себя.Я не могу объяснить иррациональную веру в "венесуэлизацию" доллара и других СКВ, но точно знаю, что ей не первый десяток летPS: из новенького по сабжу - Администрация Белого дома обсуждает с ФРС возможность ускорения тейперинга с 15 до 30 млрд долларов в мес, с тем, чтобы завершить его в марте. Причина - рекордное падение рейтингов Байдена, главным фактором которого социологи называют инфляцию. Что из этого выйдет, поглядим. Лично я считаю, что резких движений не будет, но их вероятность не нулевая, поскольку каденция Пауэлла подходит к завершению, и что могут наобещать кандидаты (включая и самого Пауэлла) за свое назначение, открытый вопрос