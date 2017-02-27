zРадио написав: Возвращаясь к словам о возможной вынужденной жесткой ДКП ФРС - по приведенному долгосрочному графику хорошо видно, что инфляцию таких размеров уже тяжело вспомнить, значит и грубые анти-инфляционные меры тоже тяжело вспомнить (а вам их тяжело даже представить). Вывод - never say "never"
Когда западные Центробанки запускали небывалую инфляцию они понимали что запускают небывалую инфляцию. С какого будуна сейчас давить на тормоза? Поднимут потолки госдолга. Пересмотрят мандаты и вперед - к двух или даже трехзначным цифрам инфляции. Сжигание долгов через гиперинфляцию. Пока всё строго по намеченному плану.
UA написав:Когда западные Центробанки запускали небывалую инфляцию они понимали что запускают небывалую инфляцию. С какого будуна сейчас давить на тормоза? Поднимут потолки госдолга. Пересмотрят мандаты и вперед - к двух или даже трехзначным цифрам инфляции. Сжигание долгов через гиперинфляцию. Пока всё строго по намеченному плану.
Они спасали больного от острой патологии, давая ему гормоны. Отходить удалось, но пришло время лечить от ожирения и прочих неизбежных последствий гормонотерапии, рискующих принять хронический статус. Уверяю вас, и побочные действия, и смена программы лечения были ожидаемыми - это и есть тот самый намеченный план, который вы выдаете за некое тайное знание, доступное только избранным.
На самом же деле знание - достояние общественности, и скрывать его необходимости нет. Что вы с ним сделаете, искренне полагая, что тормозов нет? Правильно, ничего полезного для себя.
Я не могу объяснить иррациональную веру в "венесуэлизацию" доллара и других СКВ, но точно знаю, что ей не первый десяток лет
PS: из новенького по сабжу - Администрация Белого дома обсуждает с ФРС возможность ускорения тейперинга с 15 до 30 млрд долларов в мес, с тем, чтобы завершить его в марте. Причина - рекордное падение рейтингов Байдена, главным фактором которого социологи называют инфляцию. Что из этого выйдет, поглядим. Лично я считаю, что резких движений не будет, но их вероятность не нулевая, поскольку каденция Пауэлла подходит к завершению, и что могут наобещать кандидаты (включая и самого Пауэлла) за свое назначение, открытый вопрос
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 20 лис, 2021 00:27, всього редагувалось 2 разів.
Я как раз к тому, что нечего слепо верить прогнозистам, а потом пенять им за несбывшийся прогноз. Надо слушать, но не зомбироваться, следить за трендом, и не сильно расстраиваться, если что-то пошло не так. Даже тот, в честь кого названа ветка, частенько ошибался в прогнозах. Прогнозы, дело такое.
zРадио написав:Администрация Белого дома обсуждает с ФРС возможность ускорения тейперинга с 15 до 30 млрд долларов в мес
несмотря на это доллар в мире растёт с лета, с ноября пачти безоткатно. понимаю, шо нашей супердержаве это пофиг, у нас же есть сх гипера не будет, но гривна продолжит дешеветь пока и под ёлочку моно будет чуток баксов слить на хлебушек, если кому то надо...
kluychkooleg написав:Я как раз к тому, что нечего слепо верить прогнозистам, а потом пенять им за несбывшийся прогноз. Надо слушать, но не зомбироваться, следить за трендом, и не сильно расстраиваться, если что-то пошло не так. Даже тот, в честь кого названа ветка, частенько ошибался в прогнозах. Прогнозы, дело такое.
То був екскурс у минуле, і нічого більше. Але навіщо ж ці прогнози пишуться, якщо про них відразу забути? Якщо лише для полірування свого ego, тоді так, ніяких притензій. Прочитали, поаплодували та забули. Не зрозуміло навіщо тоді потрібні тонни щоденної інформації, на підтвердження своїх теорій? Щодо віри - краще не скажеш, ніж В. Висоцький.
Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, Кто ни во что не верит, даже в черта, назло всем. Хорошую религию придумали индусы: Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.