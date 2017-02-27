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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8525852685278528

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 98
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
24%
24
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
20%
20
27,50-28,00
8%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:51

  чик написав:
  zРадио написав:Администрация Белого дома обсуждает с ФРС возможность ускорения тейперинга с 15 до 30 млрд долларов в мес

несмотря на это доллар в мире растёт с лета, с ноября пачти безоткатно. понимаю, шо нашей супердержаве это пофиг, у нас же есть сх :) гипера не будет, но гривна продолжит дешеветь пока и под ёлочку моно будет чуток баксов слить на хлебушек, если кому то надо...

Євро має всі шанси ще цього року сходити до 1,1. В 2022 все буде залежати від того, скільки шкоди ще зробить ЄС фрау рібентроп, покидаючи трон і які процеси в ЄС розпочнуться з формуванням нового уряду в Берліні. Питання розпаду ЄС, звичайно, ще гостро не стоїть, але боротьба за першість між Францією, Туреччиною і Польщею спричинить відчутну волатильність в союзі як з політичної так і з економічної точки зору. В негативному сценарії трансформації ЄС курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05...
На курс грн це буде мати певний вплив, але явно не один з основних...
П.С. Перепрошую, бо я знову за прогнози, а тут же ж всім хочеться чогось іншого... :mrgreen:
orest
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:18

За даними НБУ, у період з 15 по 18 листопада він викупив на міжбанку 5 млн дол, а продав 108 млн дол.

Нагадаємо, з 8 по 12 листопада НБУ купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту. У період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.

Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:24

  prodigy написав:За даними НБУ, у період з 15 по 18 листопада він викупив на міжбанку 5 млн дол, а продав 108 млн дол.

Нагадаємо, з 8 по 12 листопада НБУ купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту. У період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.

Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.
Получается в этом году НБУ в 3 раза больше нахомячил долларов чем в прошлом. Больше 3 млрд. чистыми. По идее, при желании, мог бы легко опустить курс даже ниже 26. Значит не хочет. Да и бюджет надо выполнять.
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:59

  fin написав:
  prodigy написав:За даними НБУ, у період з 15 по 18 листопада він викупив на міжбанку 5 млн дол, а продав 108 млн дол.

Нагадаємо, з 8 по 12 листопада НБУ купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту. У період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.

Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.
Получается в этом году НБУ в 3 раза больше нахомячил долларов чем в прошлом. Больше 3 млрд. чистыми. По идее, при желании, мог бы легко опустить курс даже ниже 26. Значит не хочет. Да и бюджет надо выполнять.



панику разводят те, кто мечтает слить 500-1000 под елочку на подарки и новогодние распродажи, но если реально оценить ситуацию и вспомнить , что в середине июня курс кратковременно нырнул ниже отметки 27,00 и только во второй половине июля устойчиво стал укрепляться, считаю текущий уровень 26,50-26,70 вполне приемлемым (для себя), несмотря на то, что с конца августа продал/потратил больше 55к долл (если бы курс был 27,0 это 1,5к экономии)

re:распродаж черной пятницы-пока нет скидок даже 10грн (на мой товар),
впереди еще неделя- не уверен, что будут реальные скидки (как в 2019/2020)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Євро має всі шанси ще цього року сходити до 1,1.


ведь предупреждал раза три раза весной-не покупайте дорогой евро по 1,22-1,21
осенью будет дешевле, и выскажу свой прогноз по евро до конца года-думаю что дешевле 1,12 не будет

покупать что либо из валют кроме доллара ( и гривны) пока нет смысла
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:17

  prodigy написав:
  orest написав:Євро має всі шанси ще цього року сходити до 1,1.


ведь предупреждал раза три раза весной-не покупайте дорогой евро по 1,22-1,21
осенью будет дешевле, и выскажу свой прогноз по евро до конца года-думаю что дешевле 1,12 не будет

покупать что либо из валют кроме доллара ( и гривны) пока нет смысла


Добрый День ВСЕМ !
Хорошего настроения и Здоровья !
....... подслушал я у умных людей , что в конце декабря, начале января , нужно переходить в евро , так как пойдет оно на 1,4......
холява
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