zРадио написав:Администрация Белого дома обсуждает с ФРС возможность ускорения тейперинга с 15 до 30 млрд долларов в мес
несмотря на это доллар в мире растёт с лета, с ноября пачти безоткатно. понимаю, шо нашей супердержаве это пофиг, у нас же есть сх гипера не будет, но гривна продолжит дешеветь пока и под ёлочку моно будет чуток баксов слить на хлебушек, если кому то надо...
Євро має всі шанси ще цього року сходити до 1,1. В 2022 все буде залежати від того, скільки шкоди ще зробить ЄС фрау рібентроп, покидаючи трон і які процеси в ЄС розпочнуться з формуванням нового уряду в Берліні. Питання розпаду ЄС, звичайно, ще гостро не стоїть, але боротьба за першість між Францією, Туреччиною і Польщею спричинить відчутну волатильність в союзі як з політичної так і з економічної точки зору. В негативному сценарії трансформації ЄС курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05... На курс грн це буде мати певний вплив, але явно не один з основних... П.С. Перепрошую, бо я знову за прогнози, а тут же ж всім хочеться чогось іншого...
За даними НБУ, у період з 15 по 18 листопада він викупив на міжбанку 5 млн дол, а продав 108 млн дол.
Нагадаємо, з 8 по 12 листопада НБУ купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту. У період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.
Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.
prodigy написав:За даними НБУ, у період з 15 по 18 листопада він викупив на міжбанку 5 млн дол, а продав 108 млн дол.
Нагадаємо, з 8 по 12 листопада НБУ купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту. У період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.
Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.
Получается в этом году НБУ в 3 раза больше нахомячил долларов чем в прошлом. Больше 3 млрд. чистыми. По идее, при желании, мог бы легко опустить курс даже ниже 26. Значит не хочет. Да и бюджет надо выполнять.
prodigy написав:За даними НБУ, у період з 15 по 18 листопада він викупив на міжбанку 5 млн дол, а продав 108 млн дол.
Нагадаємо, з 8 по 12 листопада НБУ купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту. У період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.
Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.
Получается в этом году НБУ в 3 раза больше нахомячил долларов чем в прошлом. Больше 3 млрд. чистыми. По идее, при желании, мог бы легко опустить курс даже ниже 26. Значит не хочет. Да и бюджет надо выполнять.
панику разводят те, кто мечтает слить 500-1000 под елочку на подарки и новогодние распродажи, но если реально оценить ситуацию и вспомнить , что в середине июня курс кратковременно нырнул ниже отметки 27,00 и только во второй половине июля устойчиво стал укрепляться, считаю текущий уровень 26,50-26,70 вполне приемлемым (для себя), несмотря на то, что с конца августа продал/потратил больше 55к долл (если бы курс был 27,0 это 1,5к экономии)
re:распродаж черной пятницы-пока нет скидок даже 10грн (на мой товар), впереди еще неделя- не уверен, что будут реальные скидки (как в 2019/2020)
zРадио написав:Администрация Белого дома обсуждает с ФРС возможность ускорения тейперинга с 15 до 30 млрд долларов в мес
несмотря на это доллар в мире растёт с лета, с ноября пачти безоткатно
Пардон, не разъяснил. Ускорение тейперинга с 15 до 30 млрд долларов = увеличение скорости сокращения эмиссии с 15 до 30 млрд долларов в месяц. Актуальный план предполагает сокращение на 15 млрд в месяц, начиная со 120 с ноября (т.е. выход из QE за 8 месяцев в июне). Альтернативный обсуждаемый сейчас план предлолагает ускорение сокращения до 30 млрд в месяц, начиная с января (т.е. выход из QE за 5 месяцев в марте).
В обоих сценариях доллар обречен дорожать. Просто во втором - более быстро. К чему он будет дорожать - абсолютно ко всему, ИМХО (пр. валютам, недвижимости, сырью, акциям). Сейчас на рынке то, что экономисты называют "everything bubble"