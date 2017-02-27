Додано: Суб 20 лис, 2021 11:59

fin написав: prodigy написав: За даними НБУ, у період з 15 по 18 листопада він викупив на міжбанку 5 млн дол, а продав 108 млн дол.



Нагадаємо, з 8 по 12 листопада НБУ купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту. У період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол.



Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.

За даними НБУ, у період з 15 по 18 листопада він викупив на міжбанку 5 млн дол, а продав 108 млн дол.Нагадаємо, з 8 по 12 листопада НБУ купив на ринку 858,3 млн дол, не продаючи валюту. У період з 1 по 5 листопада НБУ викупив на міжбанку 314,5 млн дол. У період з 25 по 29 жовтня Нацбанк купив на ринку 54,5 млн дол, а продав 49,6 млн дол. У період з 18 по 23 жовтня НБУ купив на міжбанку 350,1 млн дол, не продаючи валюту. У період з 11 по 13 жовтня НБУ викупив на ринку 119,6 млн дол, з 4 по 8 жовтня - 228 млн дол, з 27 вересня по 1 жовтня - 15 млн дол, з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол, з 13 по 17 вересня - 20 млн дол, з 6 по 10 вересня - 79,1 млн дол. Із 30 серпня по 3 вересня Нацбанк викупив на ринку 159 млн дол, а продав 7 млн дол. Получается в этом году НБУ в 3 раза больше нахомячил долларов чем в прошлом. Больше 3 млрд. чистыми. По идее, при желании, мог бы легко опустить курс даже ниже 26. Значит не хочет. Да и бюджет надо выполнять. Получается в этом году НБУ в 3 раза больше нахомячил долларов чем в прошлом. Больше 3 млрд. чистыми. По идее, при желании, мог бы легко опустить курс даже ниже 26. Значит не хочет. Да и бюджет надо выполнять.

панику разводят те, кто мечтает слить 500-1000 под елочку на подарки и новогодние распродажи, но если реально оценить ситуацию и вспомнить , что в середине июня курс кратковременно нырнул ниже отметки 27,00 и только во второй половине июля устойчиво стал укрепляться, считаю текущий уровень 26,50-26,70 вполне приемлемым (для себя), несмотря на то, что с конца августа продал/потратил больше 55к долл (если бы курс был 27,0 это 1,5к экономии)re:распродаж черной пятницы-пока нет скидок даже 10грн (на мой товар),впереди еще неделя- не уверен, что будут реальные скидки (как в 2019/2020)