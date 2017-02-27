Это от патологической жадности , я сам такой ......
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 13:46
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:01
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:09
Доллар - следишь за МБ, курсами в онлайн-банках, в обменках и принимаешь решения. И то далеко не всегда верные.
Евро - кроме все этого следишь еще за Форексом. Дополнительная степень свободы - дополнительная головная боль. По идее с Евро можно только стратегически переходить из доллара и обратно на установленных для себя уровнях (1.1 - 1.4 к примеру) и 100% не рассчитывать на немедленный профит.
С долларом все гораздо проще, хоть и не гарантирует от влетов.
Додано: Суб 20 лис, 2021 14:15
А для увеличения прибыли начать продавать с курса где то около 28,00
|