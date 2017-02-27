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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 13:46
Shaman написав:
классический пример - одни прогнозы евро на 1,1, другие прогнозы - на 1,4...
я молча наблюдаю, поскольку по этой теме не понимаю ситуацию
Это от патологической жадности , я сам такой ......
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холява
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kluychkooleg
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Додано: Суб 20 лис, 2021 14:09
Shaman написав:
классический пример - одни прогнозы евро на 1,1, другие прогнозы - на 1,4...
я молча наблюдаю, поскольку по этой теме не понимаю ситуацию
Доллар - следишь за МБ, курсами в онлайн-банках, в обменках и принимаешь решения. И то далеко не всегда верные.
Евро - кроме все этого следишь еще за Форексом. Дополнительная степень свободы - дополнительная головная боль. По идее с Евро можно только стратегически переходить из доллара и обратно на установленных для себя уровнях (1.1 - 1.4 к примеру) и 100% не рассчитывать на немедленный профит.
С долларом все гораздо проще, хоть и не гарантирует от влетов.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 20 лис, 2021 14:15
А для увеличения прибыли начать продавать с курса где то около 28,00
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sergikkc007
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Додано: Суб 20 лис, 2021 14:50
холява написав:
Добрый День ВСЕМ !
Хорошего настроения и Здоровья !
....... подслушал я у умных людей , что в конце декабря, начале января , нужно переходить в евро , так как пойдет оно на 1,4......
Я уже послушал раньше у умных людей, что евро пойдет за 1,2
В результате с каждой штуки в минусе приблизительно 3тыс грн.
А еврики так пока и не понадобились.
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unicdima
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Додано: Суб 20 лис, 2021 14:59
холява написав:
Добрый День ВСЕМ !
Хорошего настроения и Здоровья !
....... подслушал я у умных людей , что в конце декабря, начале января , нужно переходить в евро , так как пойдет оно на 1,4......
кто посмел стырить мой прогноз?
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vitaliian
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Додано: Суб 20 лис, 2021 15:20
И даже нужно, но ближе к весне (когда все будет совсем плохо). Инфляция она такая, с удовольствием пожирает матрацы, что "пересічного", что НБУ.
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oleg49
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Додано: Суб 20 лис, 2021 15:27
orest написав:
курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05...
историческими минимум евро - где-то в районе 0,8
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juristkostya
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Додано: Суб 20 лис, 2021 15:53
juristkostya написав: orest написав:
курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05...
историческими минимум евро - где-то в районе 0,8
это в начале его карьеры и не считается
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kluychkooleg
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Додано: Суб 20 лис, 2021 16:00
kluychkooleg написав: juristkostya написав: orest написав:
курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05...
историческими минимум евро - где-то в районе 0,8
это в начале его карьеры и не считается
если мы говорим об "историческом" - считается всё.
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juristkostya
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