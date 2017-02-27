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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8527852885298530>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 98
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
24%
24
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
20%
20
27,50-28,00
8%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:46

  Shaman написав:классический пример - одни прогнозы евро на 1,1, другие прогнозы - на 1,4...

я молча наблюдаю, поскольку по этой теме не понимаю ситуацию


Это от патологической жадности , я сам такой ......
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:01

  prodigy написав:Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.


Ну то есть за оставшиеся 40 дней можно спокойно продать 3 млрд :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:09

  Shaman написав:классический пример - одни прогнозы евро на 1,1, другие прогнозы - на 1,4...

я молча наблюдаю, поскольку по этой теме не понимаю ситуацию


Доллар - следишь за МБ, курсами в онлайн-банках, в обменках и принимаешь решения. И то далеко не всегда верные.
Евро - кроме все этого следишь еще за Форексом. Дополнительная степень свободы - дополнительная головная боль. По идее с Евро можно только стратегически переходить из доллара и обратно на установленных для себя уровнях (1.1 - 1.4 к примеру) и 100% не рассчитывать на немедленный профит.
С долларом все гораздо проще, хоть и не гарантирует от влетов.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:15

  kluychkooleg написав:
  prodigy написав:Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.


Ну то есть за оставшиеся 40 дней можно спокойно продать 3 млрд :)


А для увеличения прибыли начать продавать с курса где то около 28,00
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:50

  холява написав:Добрый День ВСЕМ !
Хорошего настроения и Здоровья !
....... подслушал я у умных людей , что в конце декабря, начале января , нужно переходить в евро , так как пойдет оно на 1,4......

Я уже послушал раньше у умных людей, что евро пойдет за 1,2 :D
В результате с каждой штуки в минусе приблизительно 3тыс грн.
А еврики так пока и не понадобились.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:59

  холява написав:
Добрый День ВСЕМ !
Хорошего настроения и Здоровья !
....... подслушал я у умных людей , что в конце декабря, начале января , нужно переходить в евро , так как пойдет оно на 1,4......
кто посмел стырить мой прогноз?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:20

  kluychkooleg написав:
  prodigy написав:Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.


Ну то есть за оставшиеся 40 дней можно спокойно продать 3 млрд :)

И даже нужно, но ближе к весне (когда все будет совсем плохо). Инфляция она такая, с удовольствием пожирает матрацы, что "пересічного", что НБУ. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05...
историческими минимум евро - где-то в районе 0,8
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:53

  juristkostya написав:
  orest написав:курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05...
историческими минимум евро - где-то в районе 0,8


это в начале его карьеры и не считается
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:00

  kluychkooleg написав:
  juristkostya написав:
  orest написав:курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05...
историческими минимум евро - где-то в районе 0,8


это в начале его карьеры и не считается

если мы говорим об "историческом" - считается всё.
juristkostya
 
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