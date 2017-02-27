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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8527852885298530

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 98
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
24%
24
26,50-27,00
34%
33
27,00-27,50
20%
20
27,50-28,00
8%
8
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Доллар - следишь за МБ, курсами в онлайн-банках, в обменках и принимаешь решения. И то далеко не всегда верные.
Евро - кроме все этого следишь еще за Форексом.

Для лохів і долар і євро.
в 2021 году сложилась достаточно экзотическая компания сильнейших валют мира. В десятку самых сильных по отношению к доллару валют рейтинга агентства Bloomberg вошли сейшельская рупия (+60%), замбийская квача (+26), мозамбикский метикал (+17%), армянский драм (+7%), ангольская квача (+7%), украинская гривня (+7%), грузинский лари (+6%), белорусский рубль (+4%), угандийский шиллинг (+3%) и доминиканский песо (+3%).
китайский юань. С начала 2021 года его стоимость по отношению к гривне снизилась с 4,33 грн до 4,16 грн по состоянию на 18.11.2021 года. Однако если посмотреть котировки начала 2020 года, то тогда стоимость юаня была на уровне 3,38 грн.
«Если человек в начале года, скажем, поменял доллары по курсу 28,60 грн/доллар и вложился в гривневые ОВГЗ, где ставки были на год 12%, то на сегодняшний день он по факту увеличил свой доход примерно на 20% (12% дали ОВГЗ +7-8% сама ревальвация). Самих долларов он может купить примерно на 17% больше в гривне», — рассказывает о привлекательных возможностях гривни и финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
https://delo.ua/finance/kakie-valyuty-p ... dy-388821/

Та і ОВДП не те що у 2019, але теж не зле. Цікаво, чи є ОВДП в сейшельських рупіях?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:27

  Shaman написав:
  холява написав:...
Добрый вечер .
.... и прошу Вас заметить , что в этой стране ,прогнозы -дело пропащее.
Кто их делает , берет на себя огромную ответственность !

Шквал критики или издевательств людей ,не способных генерировать мысли и идеи очень ранят ....

http://businessua.com/finance/73407griv ... anley.html
Гривня буде зміцнюватися - Morgan Stanley

по поводу критики - как раз Вы должны рекомендовать, что нужно вырабатывать здоровый пофигизм по отношению к таким критиканам :)

а по росту курса - а риски, связанные с ростом цен на энергоносители, никто не видит??? сейчас вообще все производство либо ляжет, либо рост цен будет исчисляться десятками % - 10-20-30

upd повторюсь, рост цен у всех украинских производителей будет от 10% минимум - другого выхода нет, уже есть первые ласточки. вопрос со * - а что будет с курсом при такой инфляции?
мои опасения по ценам на энергоносители - здесь
Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Тю! А чьо нам перейматись!?

Денік каже буде 25, пофіг на ваш ріст цін, купимо у ойропейців, а український виробник нехай йде на Банкову!!!
change_pm
 
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  #<1 ... 8527852885298530
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