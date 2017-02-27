в 2021 году сложилась достаточно экзотическая компания сильнейших валют мира. В десятку самых сильных по отношению к доллару валют рейтинга агентства Bloomberg вошли сейшельская рупия (+60%), замбийская квача (+26), мозамбикский метикал (+17%), армянский драм (+7%), ангольская квача (+7%), украинская гривня (+7%), грузинский лари (+6%), белорусский рубль (+4%), угандийский шиллинг (+3%) и доминиканский песо (+3%).китайский юань. С начала 2021 года его стоимость по отношению к гривне снизилась с 4,33 грн до 4,16 грн по состоянию на 18.11.2021 года. Однако если посмотреть котировки начала 2020 года, то тогда стоимость юаня была на уровне 3,38 грн.«Если человек в начале года, скажем, поменял доллары по курсу 28,60 грн/доллар и вложился в гривневые ОВГЗ, где ставки были на год 12%, то на сегодняшний день он по факту увеличил свой доход примерно на 20% (12% дали ОВГЗ +7-8% сама ревальвация). Самих долларов он может купить примерно на 17% больше в гривне», — рассказывает о привлекательных возможностях гривни и финансовый аналитик Василий Невмержицкий.