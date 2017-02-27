fin написав:Получается в этом году НБУ в 3 раза больше нахомячил долларов чем в прошлом. Больше 3 млрд. чистыми. По идее, при желании, мог бы легко опустить курс даже ниже 26. Значит не хочет. Да и бюджет надо выполнять.
Так він просто примушує банки купувати валюту, минулим літом усім господарським суб'єктам дозволив без контрактів купувати валюту просто так і на скільки унесеш. Регулярно пугають то дефолтом, ту хутіннападьот, то грохнуть банк якийсь просто так, наприклад винесли вперед ногами банк Земельний капітал. Якщо би він просто не втручався в ринок, то курс був би максимум 22 або 23, а не 26. А ще він дуже боїться овенів з матрасами, бо наприклад в 19-му році, коли нерези зайшли на 3.5 ярда в ОВДП, то нацбанк викупив майже 7. Коли олені починають бігти, то ховайся, навіть НБУ не знає що робити, пішов би курс ближче до 23, то овени ще пару чи пятьорку ярдів підкинули і курс був би ближче до 20-ти. А так з кожної праски кричать про рокету, ось вони і купують валюту, а не продають, правда за рік втратили 2 гривні на курсі і овени починають щось підозрювати, але їм кажуть, що треба зціпити зуби, чекати і терпіти, колись да взлетить той курс, може і через 10 років, чекаєм 7, це дрібниці життя ще 10 зачекати Але ви не відволікайтесь, чекайте рокету((((