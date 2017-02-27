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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8527852885298530

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 99
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
24%
24
26,50-27,00
33%
33
27,00-27,50
20%
20
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:27

  Shaman написав:
  холява написав:...
Добрый вечер .
.... и прошу Вас заметить , что в этой стране ,прогнозы -дело пропащее.
Кто их делает , берет на себя огромную ответственность !

Шквал критики или издевательств людей ,не способных генерировать мысли и идеи очень ранят ....

http://businessua.com/finance/73407griv ... anley.html
Гривня буде зміцнюватися - Morgan Stanley

по поводу критики - как раз Вы должны рекомендовать, что нужно вырабатывать здоровый пофигизм по отношению к таким критиканам :)

а по росту курса - а риски, связанные с ростом цен на энергоносители, никто не видит??? сейчас вообще все производство либо ляжет, либо рост цен будет исчисляться десятками % - 10-20-30

upd повторюсь, рост цен у всех украинских производителей будет от 10% минимум - другого выхода нет, уже есть первые ласточки. вопрос со * - а что будет с курсом при такой инфляции?
мои опасения по ценам на энергоносители - здесь
Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Тю! А чьо нам перейматись!?

Денік каже буде 25, пофіг на ваш ріст цін, купимо у ойропейців, а український виробник нехай йде на Банкову!!!
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:46

  kluychkooleg написав:
  prodigy написав:Усього з початку року НБУ купив 3,607 млрд дол, а продав - 0,355 млрд дол. У 2020 році НБУ викупив на ринку 4,93 млрд дол, а продав 3,89 млрд дол.


Ну то есть за оставшиеся 40 дней можно спокойно продать 3 млрд

І отримати курс 15, от радощів буде на форумі, будуть просити позичити мило і мотузку, а стільчик візьмуть у бабусі :lol:
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 20 лис, 2021 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:49

  orest написав: В негативному сценарії трансформації ЄС курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05...

Петросян года!
Є така медаль у модераторів?
Може ви сначала гугліть, якщо не пам'ятаєте чи не знаєте найнижчий курс євро до доллара, щоб не бути посміховиськом :D
Востаннє редагувалось somilitark в Суб 20 лис, 2021 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:54

  fin написав:Получается в этом году НБУ в 3 раза больше нахомячил долларов чем в прошлом. Больше 3 млрд. чистыми. По идее, при желании, мог бы легко опустить курс даже ниже 26. Значит не хочет. Да и бюджет надо выполнять.


Так він просто примушує банки купувати валюту,
минулим літом усім господарським суб'єктам дозволив без контрактів купувати валюту просто так і на скільки унесеш.
Регулярно пугають то дефолтом, ту хутіннападьот, то грохнуть банк якийсь просто так, наприклад винесли вперед ногами банк Земельний капітал.
Якщо би він просто не втручався в ринок, то курс був би максимум 22 або 23, а не 26.
А ще він дуже боїться овенів з матрасами, бо наприклад в 19-му році, коли нерези зайшли на 3.5 ярда в ОВДП, то нацбанк викупив майже 7.
Коли олені починають бігти, то ховайся, навіть НБУ не знає що робити, пішов би курс ближче до 23, то овени ще пару чи пятьорку ярдів підкинули і курс був би ближче до 20-ти.
А так з кожної праски кричать про рокету, ось вони і купують валюту, а не продають, правда за рік втратили 2 гривні на курсі і овени починають щось підозрювати, але їм кажуть, що треба зціпити зуби, чекати і терпіти, колись да взлетить той курс, може і через 10 років, чекаєм 7, це дрібниці життя ще 10 зачекати :P
Але ви не відволікайтесь, чекайте рокету((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

​​На Кіровоградщині до 90% посівів знищено шкідником

На всій території України у посівах ріпаку за різної чисельності розвиваються шкідники. Про це йдеться у щотижневому звіті Держпродспоживслужби щодо фітосанітарного стану сільгоспкультур.

Так, ріпаковий пильщик пошкодив 2-5% рослин озимого ріпаку на 4-15% площ, а на Кіровоградщині – до 90%.

Гусениці підгризаючих совок пошкодили 1-6% рослин озимого ріпаку.

«У теплі дні відмічалась шкідливість листогризучих совок, капустяної молі та попелиць, які пошкодили 3-10% рослин, а на Донеччині – до 25% рослин», – йдеться в повідомленні
vitaliian
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