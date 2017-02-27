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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8528852985308531

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 99
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
24%
24
26,50-27,00
33%
33
27,00-27,50
20%
20
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:18

https://tsn.ua/tsikavinki/na-trasu-iz-vantazhivki-vipali-tisyachi-dolariv-vodiyi-vibigali-iz-avto-ta-krichali-vid-schastya-1913917.html ( инфляция )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:20

  холява написав:
  sani_2012 написав:
  somilitark написав:І отримати курс 15, от радощів буде на форумі, будуть просити позичити мило і мотузку, а стільчик візьмуть у бабусі

Рано или поздно это случиться ( вопрос времени ; ничто не проходит бесследно )

*Відправлено з Чату




sani_2012
12.01.2018 06 ч .51 мин.
Re: Валютный рынок в контексте

Как хочеться увидеть 30.30

Форум: Архіви Валютний ринок
Тема: Валютный рынок в контексте 2016 - 2018


Я смотрю, у него с мягким знаком стабильная беда.
Но он грешит на свой неграмотный телефон.
Хорошо, когда есть на кого свалить.
А нам тут глаза ломай об эти мягкие знаки.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:28

  kluychkooleg написав:
Я смотрю, у него с мягким знаком стабильная беда.
Но он грешит на свой неграмотный телефон.
Хорошо, когда есть на кого свалить.
А нам тут глаза ломай об эти мягкие знаки.


.......и с благодарностями , тоже беда.
Ну не видит он умных , не за что и некого поблагодарить ....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 20:30

  kluychkooleg написав:Я смотрю, у него с мягким знаком стабильная беда. Но он грешит на свой неграмотный телефон. Хорошо, когда есть на кого свалить. А нам тут глаза ломай об эти мягкие знаки.

https://youtu.be/5R4Zu1nrAYY

*Відправлено з Чату
sani_2012
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