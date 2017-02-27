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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 20:18
https://tsn.ua/tsikavinki/na-trasu-iz-vantazhivki-vipali-tisyachi-dolariv-vodiyi-vibigali-iz-avto-ta-krichali-vid-schastya-1913917.html ( инфляция )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:20
холява написав: sani_2012 написав: somilitark написав:
І отримати курс 15, от радощів буде на форумі, будуть просити позичити мило і мотузку, а стільчик візьмуть у бабусі
Рано или поздно это случить
ся ( вопрос времени ; ничто не проходит бесследно )*Відправлено з Чату
sani_2012
12.01.2018 06 ч .51 мин.
Re: Валютный рынок в контексте
Как хочеть
ся увидеть 30.30
Форум: Архіви Валютний ринок
Тема: Валютный рынок в контексте 2016 - 2018
Я смотрю, у него с мягким знаком стабильная беда.
Но он грешит на свой неграмотный телефон.
Хорошо, когда есть на кого свалить.
А нам тут глаза ломай об эти мягкие знаки.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:28
kluychkooleg написав:
Я смотрю, у него с мягким знаком стабильная беда.
Но он грешит на свой неграмотный телефон.
Хорошо, когда есть на кого свалить.
А нам тут глаза ломай об эти мягкие знаки.
.......и с благодарностями , тоже беда.
Ну не видит он умных , не за что и некого поблагодарить ....
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холява
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:30
kluychkooleg написав:
Я смотрю, у него с мягким знаком стабильная беда. Но он грешит на свой неграмотный телефон. Хорошо, когда есть на кого свалить. А нам тут глаза ломай об эти мягкие знаки.
https://youtu.be/5R4Zu1nrAYY*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:36
sani_2012 написав:
https://youtu.be/5R4Zu1nrAYY
https://youtu.be/5R4Zu1nrAYY*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 20 лис, 2021 20:39
sani_2012 написав:
https://youtu.be/5R4Zu1nrAYY
https://youtu.be/j800SVeiS5I*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 20 лис, 2021 22:01
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Werewolf
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Додано: Суб 20 лис, 2021 22:39
kluychkooleg написав:
Я смотрю, у него с мягким знаком стабильная беда. Но он грешит на свой неграмотный телефон. Хорошо, когда есть на кого свалить. А нам тут глаза ломай об эти мягкие знаки.
Нокийяя 3110 ( цветная , с полифонией )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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