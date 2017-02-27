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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 23:56
Ну сейчас наши напрут с Турции ( лира-гривна )
https://youtu.be/vYkFAtvqX7g*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Нед 21 лис, 2021 00:14
холява написав: sani_2012 написав: somilitark написав:
І отримати курс 15, от радощів буде на форумі, будуть просити позичити мило і мотузку, а стільчик візьмуть у бабусі
Рано или поздно это случиться ( вопрос времени ; ничто не проходит бесследно )*Відправлено з Чату
sani_2012
12.01.2018 06 ч .51 мин.
Re: Валютный рынок в контексте
Как хочеться увидеть 30.30
Форум: Архіви Валютний ринок
Тема: Валютный рынок в контексте 2016 - 2018
ешо не в игнрое у вас
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