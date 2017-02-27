НБУ с 21 ноября запретит украинским банкам принимать российские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц ... Запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при купле-продаже наличной инвалюты между банками
zРадио написав:Болгары массово штурмуют турецкие магазины в связи со снижением обменного курса лиры (в том числе к болгарским деньгам). Не планирую начинать очередной тред о "животворящей девальвации", но отрицать взлет спроса на турецкие товары просто бессмысленно
Так у нас аналогичная ситуация, в моем районе уже открылся второй магазин с только импортными товарами из Польши, Германии и Италии. Тот же злотый упал относительно гривны за год с 7,6 до 6,4. Народ гребет дешевые европейские товары. Мы тоже стараемся побольше таких товаров покупать, что бы поддержать наших экспортеров и облегчить борьбу НБУ с укреплением курса.