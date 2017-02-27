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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8529853085318532

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 104
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
23%
24
26,50-27,00
35%
36
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:56

Ну сейчас наши напрут с Турции ( лира-гривна )
https://youtu.be/vYkFAtvqX7g

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 00:14

  холява написав:
  sani_2012 написав:
  somilitark написав:І отримати курс 15, от радощів буде на форумі, будуть просити позичити мило і мотузку, а стільчик візьмуть у бабусі

Рано или поздно это случиться ( вопрос времени ; ничто не проходит бесследно )

*Відправлено з Чату




sani_2012
12.01.2018 06 ч .51 мин.
Re: Валютный рынок в контексте

Как хочеться увидеть 30.30

Форум: Архіви Валютний ринок
Тема: Валютный рынок в контексте 2016 - 2018

ешо не в игнрое у вас :shock:
чик
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 01:33

  juristkostya написав:
  orest написав:курс євро може сходити й до історичних мінімумів в районі 1,05...
историческими минимум евро - где-то в районе 0,8


0,8227 26 октября 2000г
alter
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:30

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит запрет на российский рубль
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:45

  sergikkc007 написав:Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит запрет на российский рубль

Не нагнетай
НБУ запретит банкам принимать российские рубли для зачисления на депозиты
НБУ с 21 ноября запретит украинским банкам принимать российские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц
...
Запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при купле-продаже наличной инвалюты между банками
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 08:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тех рубевых депозитов как кот наплакал
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:35

https://miniaylo.finance.ua/

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 09:42

  zРадио написав:Болгары массово штурмуют турецкие магазины в связи со снижением обменного курса лиры (в том числе к болгарским деньгам). Не планирую начинать очередной тред о "животворящей девальвации", но отрицать взлет спроса на турецкие товары просто бессмысленно

Unprecedented shopping mania in Edirne after the Bulgarian lev “rose to 6 pounds and 43 kurus”
https://darik.news/en/unprecedented-sho ... kurus.html

Так у нас аналогичная ситуация, в моем районе уже открылся второй магазин с только импортными товарами из Польши, Германии и Италии.
Тот же злотый упал относительно гривны за год с 7,6 до 6,4. Народ гребет дешевые европейские товары. Мы тоже стараемся побольше таких товаров покупать, что бы поддержать наших экспортеров и облегчить борьбу НБУ с укреплением курса.
BIGor
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  #<1 ... 8529853085318532
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