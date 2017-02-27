Ну сейчас наши напрут с Турции ( лира-гривна )
https://youtu.be/vYkFAtvqX7g
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 20 лис, 2021 23:56
Ну сейчас наши напрут с Турции ( лира-гривна )
https://youtu.be/vYkFAtvqX7g
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 21 лис, 2021 00:14
ешо не в игнрое у вас
Додано: Нед 21 лис, 2021 01:33
Додано: Нед 21 лис, 2021 08:30
Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит запрет на российский рубль
Додано: Нед 21 лис, 2021 08:45
Не нагнетай
Додано: Нед 21 лис, 2021 08:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тех рубевых депозитов как кот наплакал
Додано: Нед 21 лис, 2021 09:35
https://miniaylo.finance.ua/
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 21 лис, 2021 09:42
Так у нас аналогичная ситуация, в моем районе уже открылся второй магазин с только импортными товарами из Польши, Германии и Италии.
Тот же злотый упал относительно гривны за год с 7,6 до 6,4. Народ гребет дешевые европейские товары. Мы тоже стараемся побольше таких товаров покупать, что бы поддержать наших экспортеров и облегчить борьбу НБУ с укреплением курса.
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
хотел посмотреть, а что у нас с бюджетом за 10 мес 2021 года, благо появились данные на сайте НБУ, но вуаля - написано данные за октябрь, а в файле сентябрьские данные
как по мне, внимательно следим даже уже не за руками, а за наперстками. это "жжж" с задержкой публикации данных - неспроста
Додано: Нед 21 лис, 2021 11:20
Сейчас много разговоров идет про несчастную вовЫну тыщу. Я даже сначала воспринял эту новость как позитивно-нейтрально. Только потом включил калькулятор и не услышал, чтоб кто-то припомнил этому гетьману95 про то, что вообще-то в 2020-2021 году Украина получала международную, как это принято сейчас называть, помощь с пометкой "НА БОРЬБУ С КОВИД", как минимум
ну и конечно же недавние от МВФ ВНЕПЛАНОВЫЕ , как было даже сказано , безвозвратные 2.7 млрд
там вроде еще что-то было, но на самом деле достаточно только информации про внеплановые 2.7 млрд, что в эквиваленте около 70 млрд грн.
И тут зэля прозрел на жалкую тыщу с барского плеча.
как оказывается на нее выделят только 6 млрд грн, простыми подсчетами можно увидеть что по тыще получат только 6 000 000 000 / 1 000 = 6 000 000 человек, которые еще должны пройти некий квест. А Украинцев вроде как бы 40 000 000 человек.
Почему только тыща ? Почему только для шести миллионов ? Где, сцуко, остальные деньги, выделенные международными друзьями ?
Даже здесь не могут по-человечески сделать. Пусть зеленый кретин, его шобла удавятся своей тыщей и своим вирусным дырявым додатком дия ("вирусным" - тут в смысле для моего телефона и отношения к додатку, - спасибо, не нужны мне никакие "государственные "сервисы"" на телефоне ). Мне то эта тыща изначально не нужна, просто бесит отношение к людям как к баранам.
С днем гідності, как говорится.
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