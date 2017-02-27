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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8530853185328533

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 104
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
23%
24
26,50-27,00
35%
36
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:50

https://youtu.be/1Zk3vkHtM7E Поддержите отечественного производителя ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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