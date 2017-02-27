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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8531853285338534>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 104
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
23%
24
26,50-27,00
35%
36
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:50

https://youtu.be/1Zk3vkHtM7E Поддержите отечественного производителя ...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:26

  Alex2007 написав:Сейчас много разговоров идет про несчастную вовЫну тыщу. Я даже сначала воспринял эту новость как позитивно-нейтрально. Только потом включил калькулятор и не услышал, чтоб кто-то припомнил этому гетьману95 про то, что вообще-то в 2020-2021 году Украина получала международную, как это принято сейчас называть, помощь с пометкой "НА БОРЬБУ С КОВИД", как минимум https://biz.censor.net/news/3234621/ukr ... om_shmygal
https://biz.censor.net/news/3286798/ukr ... m_minzdrav
ну и конечно же недавние от МВФ ВНЕПЛАНОВЫЕ , как было даже сказано , безвозвратные 2.7 млрд https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/24/677148/
там вроде еще что-то было, но на самом деле достаточно только информации про внеплановые 2.7 млрд, что в эквиваленте около 70 млрд грн.

И тут зэля прозрел на жалкую тыщу с барского плеча. :twisted:
как оказывается на нее выделят только 6 млрд грн, простыми подсчетами можно увидеть что по тыще получат только 6 000 000 000 / 1 000 = 6 000 000 человек, которые еще должны пройти некий квест. А Украинцев вроде как бы 40 000 000 человек.
Почему только тыща ? Почему только для шести миллионов ? Где, сцуко, остальные деньги, выделенные международными друзьями ?
Даже здесь не могут по-человечески сделать. Пусть зеленый кретин, его шобла удавятся своей тыщей и своим вирусным дырявым додатком дия ("вирусным" - тут в смысле для моего телефона и отношения к додатку, - спасибо, не нужны мне никакие "государственные "сервисы"" на телефоне ). :lol: Мне то эта тыща изначально не нужна, просто бесит отношение к людям как к баранам. :evil:

С днем гідності, как говорится.

Зачотна істерика.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  unicdima написав:Зачотна істерика.


Не надоело везде защищать зельца, где он упоминается в негативном свете ? Какой нынче тариф ? :mrgreen:
В других темах и по другим вопросам я вас что-то не припоминаю
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:35

  Alex2007 написав:
  unicdima написав:Зачотна істерика.


Не надоело везде защищать зельца, где он упоминается в негативном свете ? Какой нынче тариф ? :mrgreen:
В других темах и по другим вопросам я вас что-то не припоминаю

Если обвинения дебильны то почему бы не позащищать?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:39

  unicdima написав:
  Alex2007 написав:
  unicdima написав:Зачотна істерика.


Не надоело везде защищать зельца, где он упоминается в негативном свете ? Какой нынче тариф ? :mrgreen:
В других темах и по другим вопросам я вас что-то не припоминаю

Если обвинения дебильны то почему бы не позащищать?


Ну так ответьТе на вопрос, где деньги: 2.7 млрд от МВФ ? Рассказывать о том, что они пошли на оплату долгов, - это понятно, по факту эти СДРы так и пошли на оплату долгов. Но. На оплату долгов деньги и так были заложены в бюджет 2021 года в конце 2020 года.
А это получена ВНЕПЛАНОВАЯ и ВЕЗВОЗМЕЗДНАЯ (ну по крайней мере, если верить МВФу) помощь от МВФ ?
Так где 2.7 млрд долларов от МВФ ? Почему народу кидается 6 млрд грн из 70 млрд - "на те - отцепитесь, вспомните зелю на выборах" ? Почему у нас медицина в попе ?
Будет ответ по существу, или опять защита недолугой власти?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:43

  unicdima написав:
  Alex2007 написав:
  unicdima написав:Зачотна істерика.


Не надоело везде защищать зельца, где он упоминается в негативном свете ? Какой нынче тариф ? :mrgreen:
В других темах и по другим вопросам я вас что-то не припоминаю

Если обвинения дебильны то почему бы не позащищать?


Найвеличнішого лідера сучасності не треба захищати. Усім і так зрозуміло що тільки завдяки його неперевершеній геніальності ми благодєнствуєм ...
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:43

  Alex2007 написав:Ну так ответьТе на вопрос, где деньги: 2.7 млрд от МВФ ? Рассказывать о том, что они пошли на оплату долгов, - это понятно, по факту эти СДРы так и пошли на оплату долгов. Но. На оплату долгов деньги и так были заложены в бюджет 2021 года в конце 2020 года.
А это получена ВНЕПЛАНОВАЯ и ВЕЗВОЗМЕЗДНАЯ (ну по крайней мере, если верить МВФу) помощь от МВФ ?
Так где 2.7 млрд долларов от МВФ ? Почему народу кидается 6 млрд грн из 70 млрд ? Почему у нас медицина в попе ?
Будет ответ по существу, или опять защита недолугой власти?

Так требование отдать все деньги МВФ за вакцины и есть дебилизм.
Я так понимаю вы мураевцы одинаково упороты с порохатыми.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:48

  unicdima написав:
  Alex2007 написав:Ну так ответьТе на вопрос, где деньги: 2.7 млрд от МВФ ? Рассказывать о том, что они пошли на оплату долгов, - это понятно, по факту эти СДРы так и пошли на оплату долгов. Но. На оплату долгов деньги и так были заложены в бюджет 2021 года в конце 2020 года.
А это получена ВНЕПЛАНОВАЯ и ВЕЗВОЗМЕЗДНАЯ (ну по крайней мере, если верить МВФу) помощь от МВФ ?
Так где 2.7 млрд долларов от МВФ ? Почему народу кидается 6 млрд грн из 70 млрд ? Почему у нас медицина в попе ?
Будет ответ по существу, или опять защита недолугой власти?

Так требование отдать все деньги МВФ за вакцины и есть дебилизм.
Я так понимаю вы мураевцы одинаково упороты с порохатыми.


Дело не в вакцинах - так или иначе добровольно или принудительно, рано или поздно, но стадо 5-7 млрд человек вакцинирируют - это мировой тренд.
Но почему не пустить эти деньги в поднятие убитой медицинской системы ? Не надо раздавать эти деньги людям , но можно поднять немного медицину с колен и уж точно на 100% решить все вопросы с кислородными станциями, 300%-ными выплатами всем медикам и т.д., так что ни одна собака нигде не гавкнет по этому поводу.
Было бы всё здесь нормально - не было бы "дыбильных" вопросов.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 21 лис, 2021 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:49

  Mamka_Admина написав:Подскажите как заблокировать это чудо "sani_2012"? Как будто сумасшедший пишет.

На сколько я знаю грани сумашествия человечество не определило ; все субъективно (поэтому может сумашедший это вы ; здесь как бы палка о двух концах ; как вы считаете ?)

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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:25

  unicdima написав:
  Alex2007 написав:
  unicdima написав:Зачотна істерика.


Не надоело везде защищать зельца, где он упоминается в негативном свете ? Какой нынче тариф ? :mrgreen:
В других темах и по другим вопросам я вас что-то не припоминаю

Если обвинения дебильны то почему бы не позащищать?

Люблю читать об интимных отношениях жабы и гадюки :)

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