Alex2007 написав:

Сейчас много разговоров идет про несчастную вовЫну тыщу. Я даже сначала воспринял эту новость как позитивно-нейтрально. Только потом включил калькулятор и не услышал, чтоб кто-то припомнил этому гетьману95 про то, что вообще-то в 2020-2021 году Украина получала международную, как это принято сейчас называть, помощь с пометкой "НА БОРЬБУ С КОВИД", как минимумну и конечно же недавние от МВФ ВНЕПЛАНОВЫЕ , как было даже сказано , безвозвратные 2.7 млрдтам вроде еще что-то было, но на самом деле достаточно только информации про внеплановые 2.7 млрд, что в эквиваленте около 70 млрд грн.И тут зэля прозрел на жалкую тыщу с барского плеча.как оказывается на нее выделят только 6 млрд грн, простыми подсчетами можно увидеть что по тыще получат только 6 000 000 000 / 1 000 = 6 000 000 человек, которые еще должны пройти некий квест. А Украинцев вроде как бы 40 000 000 человек.Почему только тыща ? Почему только для шести миллионов ? Где, сцуко, остальные деньги, выделенные международными друзьями ?Даже здесь не могут по-человечески сделать. Пусть зеленый кретин, его шобла удавятся своей тыщей и своим вирусным дырявым додатком дия ("вирусным" - тут в смысле для моего телефона и отношения к додатку, - спасибо, не нужны мне никакие "государственные "сервисы"" на телефоне ).Мне то эта тыща изначально не нужна, просто бесит отношение к людям как к баранам.С днем гідності, как говорится.