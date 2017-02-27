И тут зэля прозрел на жалкую тыщу с барского плеча. как оказывается на нее выделят только 6 млрд грн, простыми подсчетами можно увидеть что по тыще получат только 6 000 000 000 / 1 000 = 6 000 000 человек, которые еще должны пройти некий квест. А Украинцев вроде как бы 40 000 000 человек. Почему только тыща ? Почему только для шести миллионов ? Где, сцуко, остальные деньги, выделенные международными друзьями ? Даже здесь не могут по-человечески сделать. Пусть зеленый кретин, его шобла удавятся своей тыщей и своим вирусным дырявым додатком дия ("вирусным" - тут в смысле для моего телефона и отношения к додатку, - спасибо, не нужны мне никакие "государственные "сервисы"" на телефоне ). Мне то эта тыща изначально не нужна, просто бесит отношение к людям как к баранам.
Не надоело везде защищать зельца, где он упоминается в негативном свете ? Какой нынче тариф ? В других темах и по другим вопросам я вас что-то не припоминаю
Если обвинения дебильны то почему бы не позащищать?
Ну так ответьТе на вопрос, где деньги: 2.7 млрд от МВФ ? Рассказывать о том, что они пошли на оплату долгов, - это понятно, по факту эти СДРы так и пошли на оплату долгов. Но. На оплату долгов деньги и так были заложены в бюджет 2021 года в конце 2020 года. А это получена ВНЕПЛАНОВАЯ и ВЕЗВОЗМЕЗДНАЯ (ну по крайней мере, если верить МВФу) помощь от МВФ ? Так где 2.7 млрд долларов от МВФ ? Почему народу кидается 6 млрд грн из 70 млрд - "на те - отцепитесь, вспомните зелю на выборах" ? Почему у нас медицина в попе ? Будет ответ по существу, или опять защита недолугой власти?
Alex2007 написав:Ну так ответьТе на вопрос, где деньги: 2.7 млрд от МВФ ? Рассказывать о том, что они пошли на оплату долгов, - это понятно, по факту эти СДРы так и пошли на оплату долгов. Но. На оплату долгов деньги и так были заложены в бюджет 2021 года в конце 2020 года. А это получена ВНЕПЛАНОВАЯ и ВЕЗВОЗМЕЗДНАЯ (ну по крайней мере, если верить МВФу) помощь от МВФ ? Так где 2.7 млрд долларов от МВФ ? Почему народу кидается 6 млрд грн из 70 млрд ? Почему у нас медицина в попе ? Будет ответ по существу, или опять защита недолугой власти?
Так требование отдать все деньги МВФ за вакцины и есть дебилизм. Я так понимаю вы мураевцы одинаково упороты с порохатыми.
Alex2007 написав:Ну так ответьТе на вопрос, где деньги: 2.7 млрд от МВФ ? Рассказывать о том, что они пошли на оплату долгов, - это понятно, по факту эти СДРы так и пошли на оплату долгов. Но. На оплату долгов деньги и так были заложены в бюджет 2021 года в конце 2020 года. А это получена ВНЕПЛАНОВАЯ и ВЕЗВОЗМЕЗДНАЯ (ну по крайней мере, если верить МВФу) помощь от МВФ ? Так где 2.7 млрд долларов от МВФ ? Почему народу кидается 6 млрд грн из 70 млрд ? Почему у нас медицина в попе ? Будет ответ по существу, или опять защита недолугой власти?
Так требование отдать все деньги МВФ за вакцины и есть дебилизм. Я так понимаю вы мураевцы одинаково упороты с порохатыми.
Дело не в вакцинах - так или иначе добровольно или принудительно, рано или поздно, но стадо 5-7 млрд человек вакцинирируют - это мировой тренд. Но почему не пустить эти деньги в поднятие убитой медицинской системы ? Не надо раздавать эти деньги людям , но можно поднять немного медицину с колен и уж точно на 100% решить все вопросы с кислородными станциями, 300%-ными выплатами всем медикам и т.д., так что ни одна собака нигде не гавкнет по этому поводу. Было бы всё здесь нормально - не было бы "дыбильных" вопросов.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 21 лис, 2021 12:49, всього редагувалось 1 раз.