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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лис, 2021 13:33
pesikot написав: unicdima написав: Alex2007 написав:
Не надоело везде защищать зельца, где он упоминается в негативном свете ? Какой нынче тариф ? :mrgreen
В других темах и по другим вопросам я вас что-то не припоминаю
Если обвинения дебильны то почему бы не позащищать?
Люблю читать об интимных отношениях жабы и гадюки
Пишите, хлопцы
О, а как мы любим упоротых неизлечимых порохоботов - словами не передать
Присоединяйтесь.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 13:40
Вы и так давно одним фронтом воюете.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 13:41
sani_2012 написав: Mamka_Admина написав:
Подскажите как заблокировать это чудо "sani_2012"? Как будто сумасшедший пишет.
На сколько я знаю грани сумашествия человечество не определило ; все субъективно (поэтому может сумашедший это вы ; здесь как бы палка о двух концах ; как вы считаете ?)*Відправлено з Чату
Здравствуйте .
Самым главным признаком "палки о двух концах", является отсутствие чувства юмора .
Субъективизма в постановке диагноза -НЕТ !
Только коллегиальное мнение .
.....ДА , к трепу забыл добавить Большинство обменок 26,60-26,66 и выше
Востаннє редагувалось холява
в Нед 21 лис, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 13:46
оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...
давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа
а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.
на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.
кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.
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Shaman
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Додано: Нед 21 лис, 2021 14:07
Shaman написав:
оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...
давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа
а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.
на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.
кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.
а на валютный рынок, эти ярды, не могут уйти в случае шухера?
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