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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8531853285338534

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 104
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
23%
24
26,50-27,00
35%
36
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:33

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  Alex2007 написав:
Не надоело везде защищать зельца, где он упоминается в негативном свете ? Какой нынче тариф ? :mrgreen
В других темах и по другим вопросам я вас что-то не припоминаю

Если обвинения дебильны то почему бы не позащищать?

Люблю читать об интимных отношениях жабы и гадюки :)

Пишите, хлопцы :)


О, а как мы любим упоротых неизлечимых порохоботов - словами не передать :lol: :lol: Присоединяйтесь. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:40

  Alex2007 написав:О, а как мы любим упоротых неизлечимых порохоботов - словами не передать :lol: :lol: Присоединяйтесь. :lol:

Вы и так давно одним фронтом воюете.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:41

  sani_2012 написав:
  Mamka_Admина написав:Подскажите как заблокировать это чудо "sani_2012"? Как будто сумасшедший пишет.

На сколько я знаю грани сумашествия человечество не определило ; все субъективно (поэтому может сумашедший это вы ; здесь как бы палка о двух концах ; как вы считаете ?)

*Відправлено з Чату



Здравствуйте .
Самым главным признаком "палки о двух концах", является отсутствие чувства юмора .
Субъективизма в постановке диагноза -НЕТ !
Только коллегиальное мнение .
.....ДА , к трепу забыл добавить Большинство обменок 26,60-26,66 и выше
Востаннє редагувалось холява в Нед 21 лис, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...

давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа :)

а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.

на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.

кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.


https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/rates/
Зображення

https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-graf-tenders
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:07

  Shaman написав:оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...

давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа :)

а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.

на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.

кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.


а на валютный рынок, эти ярды, не могут уйти в случае шухера?
sergikkc007
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