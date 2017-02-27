RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8532853385348535>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
23%
24
26,50-27,00
35%
37
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:33

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  Alex2007 написав:
Не надоело везде защищать зельца, где он упоминается в негативном свете ? Какой нынче тариф ? :mrgreen
В других темах и по другим вопросам я вас что-то не припоминаю

Если обвинения дебильны то почему бы не позащищать?

Люблю читать об интимных отношениях жабы и гадюки :)

Пишите, хлопцы :)


О, а как мы любим упоротых неизлечимых порохоботов - словами не передать :lol: :lol: Присоединяйтесь. :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3243
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:40

  Alex2007 написав:О, а как мы любим упоротых неизлечимых порохоботов - словами не передать :lol: :lol: Присоединяйтесь. :lol:

Вы и так давно одним фронтом воюете.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2070
З нами з: 10.06.19
Подякував: 86 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:41

  sani_2012 написав:
  Mamka_Admина написав:Подскажите как заблокировать это чудо "sani_2012"? Как будто сумасшедший пишет.

На сколько я знаю грани сумашествия человечество не определило ; все субъективно (поэтому может сумашедший это вы ; здесь как бы палка о двух концах ; как вы считаете ?)

*Відправлено з Чату



Здравствуйте .
Самым главным признаком "палки о двух концах", является отсутствие чувства юмора .
Субъективизма в постановке диагноза -НЕТ !
Только коллегиальное мнение .
.....ДА , к трепу забыл добавить Большинство обменок 26,60-26,66 и выше
Востаннє редагувалось холява в Нед 21 лис, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 3324
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3365 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...

давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа :)

а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.

на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.

кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.
Shaman
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 29.09.19
Подякував: 184 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.


https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/rates/
Зображення


https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-graf-tenders
По каждому размещению есть срок.
Если нужно будет - эти депосертификатные деньги выйдут за валютой, а не нужно будет - то независимый их не пустит (по крайней мере первое время), погрозит банкам и будет стараться заставить переложить их на новый срок. При нашем (полу)ручном управлении все возможно.
п.с2. если не ошибаюсь, в какой-то их ранних годов, не то 2017, не то 2018 год, нбу более чем активно начал загонять банки в депосертификаты, что в том числе зимой и развернуло курс на укрепление (но банки потом и не особо против были - тогда ставки были повыше, они сами потом охотно бежали и размещали свободные деньги в депосертификатах)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 21 лис, 2021 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3243
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 1441 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:07

  Shaman написав:оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...

давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа :)

а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.

на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.

кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.


а на валютный рынок, эти ярды, не могут уйти в случае шухера?
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 224
З нами з: 21.04.20
Подякував: 323 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:14

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 15-18.11.2021 НБУ продал на МБ $108 млн. и купил $5 млн.
Все интервенции осуществлялись по единому курсу.

По дням:
- понедельник - 0;
- вторник - продажа 8;
- среда - 0;
- четверг - покупка 5;
- пятница - продажа 100.
Суммы сошлись до мелочи в понедельник.
Сегодня НБУ переставил офер, что говорит о продаже полной сотни. Второй выход оказался контрольным. В сочетании с известной продажей во вторник получили полную сумму за неделю.
Как и предполагалось, в понедельник НБУ целый день простоял со слишком низким бидом и так и не смог выполнить план. Мелочь в графе "прочие монетарные" в этот день теперь можем смело признать мусором.

Чистая покупка с начала года составила $3252.1 млн.

или в грн 90 млрд согласно анализа ликвидности

эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.
вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет
какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?

спасибо
Shaman
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 29.09.19
Подякував: 184 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:15

  холява написав:Здравствуйте . Самым главным признаком "палки о двух концах", является отсутствие чувства юмора . Субъективизма в постановке диагноза -НЕТ ! Только коллегиальное мнение . .....ДА , к трепу забыл добавить Большинство обменок 26,60-26,66 и выше

Ну как я понял если каждому коллеге дать ( на лапу ; ну либо пришёл приказ свыше ) , то любого человека можно упрятать в психушку . Если обойтись без ( лап и приказов ) какими догмами или пастулатами руководствуются коллеги ? ,или ещё какими то научными законами и литературой ( написанной кем то , с определенными критериями поведения человека ) при вынесении диагноза о психическом здоровье человека ???

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:19

https://youtu.be/8c_-coVv0zM Вот ещё один отечественный производитель iT ... ( я думаю , что тоже неплохо зарабатывает в валюте , не считая спонсоров )...

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:21

  sani_2012 написав:
  холява написав:Здравствуйте . Самым главным признаком "палки о двух концах", является отсутствие чувства юмора . Субъективизма в постановке диагноза -НЕТ ! Только коллегиальное мнение . .....ДА , к трепу забыл добавить Большинство обменок 26,60-26,66 и выше

Ну как я понял если каждому коллеге дать ( на лапу ; ну либо пришёл приказ свыше ) , то любого человека можно упрятать в психушку . Если обойтись без ( лап и приказов ) какими догмами или пастулатами руководствуются коллеги ? ,или ещё какими то научными законами и литературой ( написанной кем то , с определенными критериями поведения человека ) при вынесении диагноза о психическом здоровье человека ???

*Відправлено з Чату

Уважаемый Холява, Вам сейчас популярно объяснят, что все относительно и вердикт, который вынесут психи в отношении коллегии врачей, тоже имеет право на существование, а может быть психи даже правы, а врачи ошибаются :mrgreen:
Shaman
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 29.09.19
Подякував: 184 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8532853385348535>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+ і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2878, 2879, 2880
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28793 14424894
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 15:31
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 123, 124, 125
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1247 3691421
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 12:39
Успіх
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7867 13501273
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34761)
21.11.2021 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.