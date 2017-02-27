Здравствуйте . Самым главным признаком "палки о двух концах", является отсутствие чувства юмора . Субъективизма в постановке диагноза -НЕТ ! Только коллегиальное мнение . .....ДА , к трепу забыл добавить Большинство обменок 26,60-26,66 и выше
Востаннє редагувалось холява в Нед 21 лис, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа
а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.
на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.
кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.
Shaman написав:а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-graf-tenders По каждому размещению есть срок. Если нужно будет - эти депосертификатные деньги выйдут за валютой, а не нужно будет - то независимый их не пустит (по крайней мере первое время), погрозит банкам и будет стараться заставить переложить их на новый срок. При нашем (полу)ручном управлении все возможно. п.с2. если не ошибаюсь, в какой-то их ранних годов, не то 2017, не то 2018 год, нбу более чем активно начал загонять банки в депосертификаты, что в том числе зимой и развернуло курс на укрепление (но банки потом и не особо против были - тогда ставки были повыше, они сами потом охотно бежали и размещали свободные деньги в депосертификатах)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 21 лис, 2021 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...
давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа
а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.
на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.
кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.
а на валютный рынок, эти ярды, не могут уйти в случае шухера?
Сибарит написав:За прошедшую неделю 15-18.11.2021 НБУ продал на МБ $108 млн. и купил $5 млн. Все интервенции осуществлялись по единому курсу.
По дням: - понедельник - 0; - вторник - продажа 8; - среда - 0; - четверг - покупка 5; - пятница - продажа 100. Суммы сошлись до мелочи в понедельник. Сегодня НБУ переставил офер, что говорит о продаже полной сотни. Второй выход оказался контрольным. В сочетании с известной продажей во вторник получили полную сумму за неделю. Как и предполагалось, в понедельник НБУ целый день простоял со слишком низким бидом и так и не смог выполнить план. Мелочь в графе "прочие монетарные" в этот день теперь можем смело признать мусором.
Чистая покупка с начала года составила $3252.1 млн.
или в грн 90 млрд согласно анализа ликвидности
эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн. вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?
холява написав:Здравствуйте . Самым главным признаком "палки о двух концах", является отсутствие чувства юмора . Субъективизма в постановке диагноза -НЕТ ! Только коллегиальное мнение . .....ДА , к трепу забыл добавить Большинство обменок 26,60-26,66 и выше
Ну как я понял если каждому коллеге дать ( на лапу ; ну либо пришёл приказ свыше ) , то любого человека можно упрятать в психушку . Если обойтись без ( лап и приказов ) какими догмами или пастулатами руководствуются коллеги ? ,или ещё какими то научными законами и литературой ( написанной кем то , с определенными критериями поведения человека ) при вынесении диагноза о психическом здоровье человека ???
холява написав:Здравствуйте . Самым главным признаком "палки о двух концах", является отсутствие чувства юмора . Субъективизма в постановке диагноза -НЕТ ! Только коллегиальное мнение . .....ДА , к трепу забыл добавить Большинство обменок 26,60-26,66 и выше
Ну как я понял если каждому коллеге дать ( на лапу ; ну либо пришёл приказ свыше ) , то любого человека можно упрятать в психушку . Если обойтись без ( лап и приказов ) какими догмами или пастулатами руководствуются коллеги ? ,или ещё какими то научными законами и литературой ( написанной кем то , с определенными критериями поведения человека ) при вынесении диагноза о психическом здоровье человека ???
Уважаемый Холява, Вам сейчас популярно объяснят, что все относительно и вердикт, который вынесут психи в отношении коллегии врачей, тоже имеет право на существование, а может быть психи даже правы, а врачи ошибаются