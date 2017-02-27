Додано: Нед 21 лис, 2021 14:02

Shaman написав: а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут. а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.

По каждому размещению есть срок.Если нужно будет - эти депосертификатные деньги выйдут за валютой, а не нужно будет - то независимый их не пустит (по крайней мере первое время), погрозит банкам и будет стараться заставить переложить их на новый срок. При нашем (полу)ручном управлении все возможно.п.с2. если не ошибаюсь, в какой-то их ранних годов, не то 2017, не то 2018 год, нбу более чем активно начал загонять банки в депосертификаты, что в том числе зимой и развернуло курс на укрепление (но банки потом и не особо против были - тогда ставки были повыше, они сами потом охотно бежали и размещали свободные деньги в депосертификатах)