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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8532853385348535

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
23%
24
26,50-27,00
35%
37
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:24

  Shaman написав:Уважаемый Холява, Вам сейчас популярно объяснят, что все относительно и вердикт, который вынесут психи в отношении коллегии врачей тоже имеет право на существование, а может быть они даже правы, а врачи ошибаются

Согласен ( палка о двух концах ; кто какой конец выберет )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:27

  sergikkc007 написав:
  Shaman написав:оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...

давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа :)

а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.

на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.

кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.


а на валютный рынок, эти ярды, не могут уйти в случае шухера?

собственно, вопрос этим и вызван - вся сумма конечно не уйдет, но хотелось бы понимать сколько там быстроперебрасываемых денег.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:02

  Shaman написав:эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.
вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет
какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?

Начнем с того, что нельзя утверждать, что именно эти деньги ушли в казначейство и наличку. В обороте находится значительно больше денег, чем проходит через валютный рынок.
Доходы казначейства - это налоги, расходы - все расходные статьи бюджета. К этому добавляются долговые операции в обе стороны.
Придя в казначейство из экономики в виде налогов, деньги возвращаются обратно в виде оплаты за товары и услуги, зарплат работников госсектора и социалки. Все это на каждом этапе проходит через банки. Излишки, которые не могут быть запущены в оборот в банках и оседают. Ну а НБУ, чтобы помочь банкам справиться с этими излишками, принимает их на депосертификаты. Лишнее давление на экономику со стороны избыточной ликвидности таким образом снимается.
Учитывая объем этих сертификатов, можно с некоторой натяжкой утверждать, что лишние деньги, эмитированные под выкуп валюты возвращаются в НБУ в виде депосертификатов. Совсем лишне суммы банки размещают на 2 недели, а какой-то резерв размещают на сутки каждый день. Эти деньги каждый день бывают доступны.

  Shaman написав:собственно, вопрос этим и вызван - вся сумма конечно не уйдет, но хотелось бы понимать сколько там быстроперебрасываемых денег.

За 2 недели станут доступны все деньги.
Поступление всей этой гривны на валютный рынок ограничивают совсем другие факторы.
Начнем с простого. Хоть с декабря и будут увеличены лимиты валютной позиции, лимиты существовать не перестанут. Банкам никто не позволит конвертировать все гривневые активы в валюту.
Экономический смысл такой операции тоже сомнителен, поскольку процентные доходы по валютным активам окажутся значительно меньше, чем процентные расходы по гривневым.
Ну и наконец, если банки не могут самостоятельно войти в активы в гривне и вынуждены обращаться за помощью в НБУ, найти валютные активы с хоть какой-то доходностью будет совсем тяжело, поскольку кредитование в валюте сильно ограничено административно.
Определенное давление на валютный рынок эти излишки гривны оказать могут, но далеко не в тех объемах, которые можно нафантазировать, глядя на количество выпущенных депосертификатов.

  Shaman написав:Уважаемый Холява, Вам сейчас популярно объяснят, что все относительно и вердикт, который вынесут психи в отношении коллегии врачей, тоже имеет право на существование, а может быть психи даже правы, а врачи ошибаются

Кто первый надел халат, тот и доктор (с) :lol:

ЗЫ Спасибо за перевод общения в конструктивное русло.
Сибарит
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