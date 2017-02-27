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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8531853285338534

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 105
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
23%
24
26,50-27,00
35%
37
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
9%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.


https://index.minfin.com.ua/banks/nbu/rates/
Зображення


https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-graf-tenders
По каждому размещению есть срок.
Если нужно будет - эти депосертификатные деньги выйдут за валютой, а не нужно будет - то независимый их не пустит (по крайней мере первое время), погрозит банкам и будет стараться заставить переложить их на новый срок. При нашем (полу)ручном управлении все возможно.
п.с2. если не ошибаюсь, в какой-то их ранних годов, не то 2017, не то 2018 год, нбу более чем активно начал загонять банки в депосертификаты, что в том числе зимой и развернуло курс на укрепление (но банки потом и не особо против были - тогда ставки были повыше, они сами потом охотно бежали и размещали свободные деньги в депосертификатах)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 21 лис, 2021 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:07

  Shaman написав:оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...

давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа :)

а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.

на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.

кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.


а на валютный рынок, эти ярды, не могут уйти в случае шухера?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:14

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 15-18.11.2021 НБУ продал на МБ $108 млн. и купил $5 млн.
Все интервенции осуществлялись по единому курсу.

По дням:
- понедельник - 0;
- вторник - продажа 8;
- среда - 0;
- четверг - покупка 5;
- пятница - продажа 100.
Суммы сошлись до мелочи в понедельник.
Сегодня НБУ переставил офер, что говорит о продаже полной сотни. Второй выход оказался контрольным. В сочетании с известной продажей во вторник получили полную сумму за неделю.
Как и предполагалось, в понедельник НБУ целый день простоял со слишком низким бидом и так и не смог выполнить план. Мелочь в графе "прочие монетарные" в этот день теперь можем смело признать мусором.

Чистая покупка с начала года составила $3252.1 млн.

или в грн 90 млрд согласно анализа ликвидности

эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.
вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет
какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?

спасибо
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:27

  sergikkc007 написав:
  Shaman написав:оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...

давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа :)

а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.

на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.

кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.


а на валютный рынок, эти ярды, не могут уйти в случае шухера?

собственно, вопрос этим и вызван - вся сумма конечно не уйдет, но хотелось бы понимать сколько там быстроперебрасываемых денег.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:02

  Shaman написав:эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.
вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет
какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?

Начнем с того, что нельзя утверждать, что именно эти деньги ушли в казначейство и наличку. В обороте находится значительно больше денег, чем проходит через валютный рынок.
Доходы казначейства - это налоги, расходы - все расходные статьи бюджета. К этому добавляются долговые операции в обе стороны.
Придя в казначейство из экономики в виде налогов, деньги возвращаются обратно в виде оплаты за товары и услуги, зарплат работников госсектора и социалки. Все это на каждом этапе проходит через банки. Излишки, которые не могут быть запущены в оборот в банках и оседают. Ну а НБУ, чтобы помочь банкам справиться с этими излишками, принимает их на депосертификаты. Лишнее давление на экономику со стороны избыточной ликвидности таким образом снимается.
Учитывая объем этих сертификатов, можно с некоторой натяжкой утверждать, что лишние деньги, эмитированные под выкуп валюты возвращаются в НБУ в виде депосертификатов. Совсем лишне суммы банки размещают на 2 недели, а какой-то резерв размещают на сутки каждый день. Эти деньги каждый день бывают доступны.

  Shaman написав:собственно, вопрос этим и вызван - вся сумма конечно не уйдет, но хотелось бы понимать сколько там быстроперебрасываемых денег.

За 2 недели станут доступны все деньги.
Поступление всей этой гривны на валютный рынок ограничивают совсем другие факторы.
Начнем с простого. Хоть с декабря и будут увеличены лимиты валютной позиции, лимиты существовать не перестанут. Банкам никто не позволит конвертировать все гривневые активы в валюту.
Экономический смысл такой операции тоже сомнителен, поскольку процентные доходы по валютным активам окажутся значительно меньше, чем процентные расходы по гривневым.
Ну и наконец, если банки не могут самостоятельно войти в активы в гривне и вынуждены обращаться за помощью в НБУ, найти валютные активы с хоть какой-то доходностью будет совсем тяжело, поскольку кредитование в валюте сильно ограничено административно.
Определенное давление на валютный рынок эти излишки гривны оказать могут, но далеко не в тех объемах, которые можно нафантазировать, глядя на количество выпущенных депосертификатов.

  Shaman написав:Уважаемый Холява, Вам сейчас популярно объяснят, что все относительно и вердикт, который вынесут психи в отношении коллегии врачей, тоже имеет право на существование, а может быть психи даже правы, а врачи ошибаются

Кто первый надел халат, тот и доктор (с) :lol:

ЗЫ Спасибо за перевод общения в конструктивное русло.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Совсем лишне суммы банки размещают на 2 недели, а какой-то резерв размещают на сутки каждый день. Эти деньги каждый день бывают доступны.

Сейчас примерно 2/3 на две недели, 1/3 o/n
Двухнедельные теоретически можно продать на вторичке другому банку - разовые сделки проходят - но ликвидность крайне низка.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  oleg49 написав:Инфляция она такая, с удовольствием пожирает матрацы, что "пересічного", что НБУ.

В день Архістратига Михаїла варто звернути увагу на стійкі до інфляції активи:
Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:30

  Сибарит написав:
  Shaman написав:эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.
вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет
какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?

Начнем с того, что нельзя утверждать, что именно эти деньги ушли в казначейство и наличку. В обороте находится значительно больше денег, чем проходит через валютный рынок.
Доходы казначейства - это налоги, расходы - все расходные статьи бюджета. К этому добавляются долговые операции в обе стороны.
Придя в казначейство из экономики в виде налогов, деньги возвращаются обратно в виде оплаты за товары и услуги, зарплат работников госсектора и социалки. Все это на каждом этапе проходит через банки. Излишки, которые не могут быть запущены в оборот в банках и оседают. Ну а НБУ, чтобы помочь банкам справиться с этими излишками, принимает их на депосертификаты. Лишнее давление на экономику со стороны избыточной ликвидности таким образом снимается.
Учитывая объем этих сертификатов, можно с некоторой натяжкой утверждать, что лишние деньги, эмитированные под выкуп валюты возвращаются в НБУ в виде депосертификатов. Совсем лишне суммы банки размещают на 2 недели, а какой-то резерв размещают на сутки каждый день. Эти деньги каждый день бывают доступны.
...

когда я говорю об ушедших деньгах в казначейство, я говорю о балансе движения денег с начала года в анализе ликвидности.

но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает :D

но пока ладно, понаблюдаем повнимательней.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:31

Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75.
Зазвичай курс незмінний на вихідних.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:38

  Ой+ написав:
  oleg49 написав:Инфляция она такая, с удовольствием пожирает матрацы, что "пересічного", что НБУ.

В день Архістратига Михаїла варто звернути увагу на стійкі до інфляції активи:
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фото должны быть такими:
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