Shaman написав:а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-graf-tenders По каждому размещению есть срок. Если нужно будет - эти депосертификатные деньги выйдут за валютой, а не нужно будет - то независимый их не пустит (по крайней мере первое время), погрозит банкам и будет стараться заставить переложить их на новый срок. При нашем (полу)ручном управлении все возможно. п.с2. если не ошибаюсь, в какой-то их ранних годов, не то 2017, не то 2018 год, нбу более чем активно начал загонять банки в депосертификаты, что в том числе зимой и развернуло курс на укрепление (но банки потом и не особо против были - тогда ставки были повыше, они сами потом охотно бежали и размещали свободные деньги в депосертификатах)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 21 лис, 2021 14:30, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...
давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа
а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.
на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.
кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.
а на валютный рынок, эти ярды, не могут уйти в случае шухера?
Сибарит написав:За прошедшую неделю 15-18.11.2021 НБУ продал на МБ $108 млн. и купил $5 млн. Все интервенции осуществлялись по единому курсу.
По дням: - понедельник - 0; - вторник - продажа 8; - среда - 0; - четверг - покупка 5; - пятница - продажа 100. Суммы сошлись до мелочи в понедельник. Сегодня НБУ переставил офер, что говорит о продаже полной сотни. Второй выход оказался контрольным. В сочетании с известной продажей во вторник получили полную сумму за неделю. Как и предполагалось, в понедельник НБУ целый день простоял со слишком низким бидом и так и не смог выполнить план. Мелочь в графе "прочие монетарные" в этот день теперь можем смело признать мусором.
Чистая покупка с начала года составила $3252.1 млн.
или в грн 90 млрд согласно анализа ликвидности
эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн. вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?
Shaman написав:оффтоп на выходных пошел совсем трешевый...
давайте лучше вернемся к техническим вопросам функционирования банковской системы - их так "любят" прогнозисты, там же надо в скучных вещах разбираться, без хайпа
а вопрос следующий - насколько ликвидны денежные средства на депосертификатах НБУ, в частности, размещенные на тендерах. или там есть срок погашения, раньше которого НБУ их не отоварит? или есть понимание, что ниже какого-то уровня они не просядут.
на протяжении 2021 года сумма колебалась на уровне 120-170 ярдов, в основном на тендерных.
кстати, это приколы последнего времени - еще в 2019 году эти остатки были на уровне 40-50 ярдов, и выросли свыше 100 ярдов только в декабре 2019.
а на валютный рынок, эти ярды, не могут уйти в случае шухера?
собственно, вопрос этим и вызван - вся сумма конечно не уйдет, но хотелось бы понимать сколько там быстроперебрасываемых денег.
Shaman написав:эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн. вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?
Начнем с того, что нельзя утверждать, что именно эти деньги ушли в казначейство и наличку. В обороте находится значительно больше денег, чем проходит через валютный рынок. Доходы казначейства - это налоги, расходы - все расходные статьи бюджета. К этому добавляются долговые операции в обе стороны. Придя в казначейство из экономики в виде налогов, деньги возвращаются обратно в виде оплаты за товары и услуги, зарплат работников госсектора и социалки. Все это на каждом этапе проходит через банки. Излишки, которые не могут быть запущены в оборот в банках и оседают. Ну а НБУ, чтобы помочь банкам справиться с этими излишками, принимает их на депосертификаты. Лишнее давление на экономику со стороны избыточной ликвидности таким образом снимается. Учитывая объем этих сертификатов, можно с некоторой натяжкой утверждать, что лишние деньги, эмитированные под выкуп валюты возвращаются в НБУ в виде депосертификатов. Совсем лишне суммы банки размещают на 2 недели, а какой-то резерв размещают на сутки каждый день. Эти деньги каждый день бывают доступны.
Shaman написав:собственно, вопрос этим и вызван - вся сумма конечно не уйдет, но хотелось бы понимать сколько там быстроперебрасываемых денег.
За 2 недели станут доступны все деньги. Поступление всей этой гривны на валютный рынок ограничивают совсем другие факторы. Начнем с простого. Хоть с декабря и будут увеличены лимиты валютной позиции, лимиты существовать не перестанут. Банкам никто не позволит конвертировать все гривневые активы в валюту. Экономический смысл такой операции тоже сомнителен, поскольку процентные доходы по валютным активам окажутся значительно меньше, чем процентные расходы по гривневым. Ну и наконец, если банки не могут самостоятельно войти в активы в гривне и вынуждены обращаться за помощью в НБУ, найти валютные активы с хоть какой-то доходностью будет совсем тяжело, поскольку кредитование в валюте сильно ограничено административно. Определенное давление на валютный рынок эти излишки гривны оказать могут, но далеко не в тех объемах, которые можно нафантазировать, глядя на количество выпущенных депосертификатов.
Shaman написав:Уважаемый Холява, Вам сейчас популярно объяснят, что все относительно и вердикт, который вынесут психи в отношении коллегии врачей, тоже имеет право на существование, а может быть психи даже правы, а врачи ошибаются
Кто первый надел халат, тот и доктор (с)
ЗЫ Спасибо за перевод общения в конструктивное русло.
Shaman написав:эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн. вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?
Начнем с того, что нельзя утверждать, что именно эти деньги ушли в казначейство и наличку. В обороте находится значительно больше денег, чем проходит через валютный рынок. Доходы казначейства - это налоги, расходы - все расходные статьи бюджета. К этому добавляются долговые операции в обе стороны. Придя в казначейство из экономики в виде налогов, деньги возвращаются обратно в виде оплаты за товары и услуги, зарплат работников госсектора и социалки. Все это на каждом этапе проходит через банки. Излишки, которые не могут быть запущены в оборот в банках и оседают. Ну а НБУ, чтобы помочь банкам справиться с этими излишками, принимает их на депосертификаты. Лишнее давление на экономику со стороны избыточной ликвидности таким образом снимается. Учитывая объем этих сертификатов, можно с некоторой натяжкой утверждать, что лишние деньги, эмитированные под выкуп валюты возвращаются в НБУ в виде депосертификатов. Совсем лишне суммы банки размещают на 2 недели, а какой-то резерв размещают на сутки каждый день. Эти деньги каждый день бывают доступны. ...
когда я говорю об ушедших деньгах в казначейство, я говорю о балансе движения денег с начала года в анализе ликвидности.
но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает