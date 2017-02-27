Додано: Нед 21 лис, 2021 15:02

Shaman написав: эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.

вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет

какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты? эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег неткакие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?

Shaman написав: собственно, вопрос этим и вызван - вся сумма конечно не уйдет, но хотелось бы понимать сколько там быстроперебрасываемых денег. собственно, вопрос этим и вызван - вся сумма конечно не уйдет, но хотелось бы понимать сколько там быстроперебрасываемых денег.

Shaman написав: Уважаемый Холява, Вам сейчас популярно объяснят, что все относительно и вердикт, который вынесут психи в отношении коллегии врачей, тоже имеет право на существование, а может быть психи даже правы, а врачи ошибаются Уважаемый Холява, Вам сейчас популярно объяснят, что все относительно и вердикт, который вынесут психи в отношении коллегии врачей, тоже имеет право на существование, а может быть психи даже правы, а врачи ошибаются

Начнем с того, что нельзя утверждать, что именно эти деньги ушли в казначейство и наличку. В обороте находится значительно больше денег, чем проходит через валютный рынок.Доходы казначейства - это налоги, расходы - все расходные статьи бюджета. К этому добавляются долговые операции в обе стороны.Придя в казначейство из экономики в виде налогов, деньги возвращаются обратно в виде оплаты за товары и услуги, зарплат работников госсектора и социалки. Все это на каждом этапе проходит через банки. Излишки, которые не могут быть запущены в оборот в банках и оседают. Ну а НБУ, чтобы помочь банкам справиться с этими излишками, принимает их на депосертификаты. Лишнее давление на экономику со стороны избыточной ликвидности таким образом снимается.Учитывая объем этих сертификатов, можно с некоторой натяжкой утверждать, что лишние деньги, эмитированные под выкуп валюты возвращаются в НБУ в виде депосертификатов. Совсем лишне суммы банки размещают на 2 недели, а какой-то резерв размещают на сутки каждый день. Эти деньги каждый день бывают доступны.За 2 недели станут доступны все деньги.Поступление всей этой гривны на валютный рынок ограничивают совсем другие факторы.Начнем с простого. Хоть с декабря и будут увеличены лимиты валютной позиции, лимиты существовать не перестанут. Банкам никто не позволит конвертировать все гривневые активы в валюту.Экономический смысл такой операции тоже сомнителен, поскольку процентные доходы по валютным активам окажутся значительно меньше, чем процентные расходы по гривневым.Ну и наконец, если банки не могут самостоятельно войти в активы в гривне и вынуждены обращаться за помощью в НБУ, найти валютные активы с хоть какой-то доходностью будет совсем тяжело, поскольку кредитование в валюте сильно ограничено административно.Определенное давление на валютный рынок эти излишки гривны оказать могут, но далеко не в тех объемах, которые можно нафантазировать, глядя на количество выпущенных депосертификатов.Кто первый надел халат, тот и доктор (с)ЗЫ Спасибо за перевод общения в конструктивное русло.