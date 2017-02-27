Shaman написав:когда я говорю об ушедших деньгах в казначейство, я говорю о балансе движения денег с начала года в анализе ликвидности.
Я это понял и даже проверил цифры
Shaman написав:но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает
Немного ушло из казначейства непосредственно в НБУ при погашении облигаций. В анализе ликвидности такие операции не отражаются. Других путей для безнала нет. Раздела финансирования бюджета в анализе ликвидности нет. Разделение идет на операции с участием НБУ и без такового. Изменение объемов наличных и операции казначейства между собой никак не связаны.
Shaman написав:но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает
Немного ушло из казначейства непосредственно в НБУ при погашении облигаций. В анализе ликвидности такие операции не отражаются. Других путей для безнала нет. Раздела финансирования бюджета в анализе ликвидности нет. Разделение идет на операции с участием НБУ и без такового. Изменение объемов наличных и операции казначейства между собой никак не связаны.
в анализе ликвидности такого раздела нет. статья "Зміни обсягів готівкових коштів" есть в отчете об исполнении бюджета, который публикует НБУ, в разделе Финансирование - пока не понял к чему он там. разберемся.