RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8532853385348535

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 107
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
22%
24
26,50-27,00
36%
39
27,00-27,50
21%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:когда я говорю об ушедших деньгах в казначейство, я говорю о балансе движения денег с начала года в анализе ликвидности.

Я это понял и даже проверил цифры :)
  Shaman написав:но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает

Немного ушло из казначейства непосредственно в НБУ при погашении облигаций. В анализе ликвидности такие операции не отражаются.
Других путей для безнала нет.
Раздела финансирования бюджета в анализе ликвидности нет. Разделение идет на операции с участием НБУ и без такового. Изменение объемов наличных и операции казначейства между собой никак не связаны.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6194
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4838 раз.
Подякували: 14518 раз.
 
Профіль
36
19
28
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:40

  Сибарит написав:
  Shaman написав:но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает

Немного ушло из казначейства непосредственно в НБУ при погашении облигаций. В анализе ликвидности такие операции не отражаются.
Других путей для безнала нет.
Раздела финансирования бюджета в анализе ликвидности нет. Разделение идет на операции с участием НБУ и без такового. Изменение объемов наличных и операции казначейства между собой никак не связаны.

в анализе ликвидности такого раздела нет.
статья "Зміни обсягів готівкових коштів" есть в отчете об исполнении бюджета, который публикует НБУ, в разделе Финансирование - пока не понял к чему он там. разберемся.
Shaman
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 29.09.19
Подякував: 185 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:18

  centurionus написав:Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75.
Зазвичай курс незмінний на вихідних.


Вот, глядя на все это, думаю, брать доллар по 26.59 или рискнуть и не брать.
Хотя обменки - то такое. Станет завтра НБУ с утра стеной на 26.60, быстро вниз сползут на 26.55 - 26.65.
Все от тактики НБУ зависит - сдерживание быстрого роста или железная граница на уровне 26.60. Но ведь когда-то же развернут вниз.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:29

  kluychkooleg написав:
  centurionus написав:Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75.
Зазвичай курс незмінний на вихідних.


Вот, глядя на все это, думаю, брать доллар по 26.59 или рискнуть и не брать.
Хотя обменки - то такое. Станет завтра НБУ с утра стеной на 26.60, быстро вниз сползут на 26.55 - 26.65.
Все от тактики НБУ зависит - сдерживание быстрого роста или железная граница на уровне 26.60. Но ведь когда-то же развернут вниз.


Какие проблемы ?
Вы разве не знаете к кому на форуме обратиться , чтобы Вас "успокоили " ?
Предостерегли , послали бы туда , где Вы даже не мечтали побывать, дали бы новое имя .......
..............короче ,не мне Вам подсказывать ........
холява
2
 
Повідомлень: 3325
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:53

  холява написав:
  kluychkooleg написав:
  centurionus написав:Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75.
Зазвичай курс незмінний на вихідних.


Вот, глядя на все это, думаю, брать доллар по 26.59 или рискнуть и не брать.
Хотя обменки - то такое. Станет завтра НБУ с утра стеной на 26.60, быстро вниз сползут на 26.55 - 26.65.
Все от тактики НБУ зависит - сдерживание быстрого роста или железная граница на уровне 26.60. Но ведь когда-то же развернут вниз.


Какие проблемы ?
Вы разве не знаете к кому на форуме обратиться , чтобы Вас "успокоили " ?
Предостерегли , послали бы туда , где Вы даже не мечтали побывать, дали бы новое имя .......
..............короче ,не мне Вам подсказывать ........


Купил. Не стал ждать завтрашнего МБ. Тем более, что раньше продал дороже.
Вот вам фон, на котором гривня, вероятно, будет падать до февраля - https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/21/7314734/
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1526
З нами з: 30.12.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8532853385348535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2879, 2880, 2881
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28800 14450825
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 00:17
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 124, 125, 126
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1250 3704123
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 20:30
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7867 13530033
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.