Shaman написав:когда я говорю об ушедших деньгах в казначейство, я говорю о балансе движения денег с начала года в анализе ликвидности.
Я это понял и даже проверил цифры
Shaman написав:но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает
Немного ушло из казначейства непосредственно в НБУ при погашении облигаций. В анализе ликвидности такие операции не отражаются. Других путей для безнала нет. Раздела финансирования бюджета в анализе ликвидности нет. Разделение идет на операции с участием НБУ и без такового. Изменение объемов наличных и операции казначейства между собой никак не связаны.
Shaman написав:но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает
Немного ушло из казначейства непосредственно в НБУ при погашении облигаций. В анализе ликвидности такие операции не отражаются. Других путей для безнала нет. Раздела финансирования бюджета в анализе ликвидности нет. Разделение идет на операции с участием НБУ и без такового. Изменение объемов наличных и операции казначейства между собой никак не связаны.
в анализе ликвидности такого раздела нет. статья "Зміни обсягів готівкових коштів" есть в отчете об исполнении бюджета, который публикует НБУ, в разделе Финансирование - пока не понял к чему он там. разберемся.
centurionus написав:Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75. Зазвичай курс незмінний на вихідних.
Вот, глядя на все это, думаю, брать доллар по 26.59 или рискнуть и не брать. Хотя обменки - то такое. Станет завтра НБУ с утра стеной на 26.60, быстро вниз сползут на 26.55 - 26.65. Все от тактики НБУ зависит - сдерживание быстрого роста или железная граница на уровне 26.60. Но ведь когда-то же развернут вниз.
centurionus написав:Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75. Зазвичай курс незмінний на вихідних.
Вот, глядя на все это, думаю, брать доллар по 26.59 или рискнуть и не брать. Хотя обменки - то такое. Станет завтра НБУ с утра стеной на 26.60, быстро вниз сползут на 26.55 - 26.65. Все от тактики НБУ зависит - сдерживание быстрого роста или железная граница на уровне 26.60. Но ведь когда-то же развернут вниз.
Какие проблемы ? Вы разве не знаете к кому на форуме обратиться , чтобы Вас "успокоили " ? Предостерегли , послали бы туда , где Вы даже не мечтали побывать, дали бы новое имя ....... ..............короче ,не мне Вам подсказывать ........
centurionus написав:Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75. Зазвичай курс незмінний на вихідних.
Вот, глядя на все это, думаю, брать доллар по 26.59 или рискнуть и не брать. Хотя обменки - то такое. Станет завтра НБУ с утра стеной на 26.60, быстро вниз сползут на 26.55 - 26.65. Все от тактики НБУ зависит - сдерживание быстрого роста или железная граница на уровне 26.60. Но ведь когда-то же развернут вниз.
Какие проблемы ? Вы разве не знаете к кому на форуме обратиться , чтобы Вас "успокоили " ? Предостерегли , послали бы туда , где Вы даже не мечтали побывать, дали бы новое имя ....... ..............короче ,не мне Вам подсказывать ........