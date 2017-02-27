Сибарит написав:

Shaman написав: эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.

вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет

какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты? эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег неткакие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?

Начнем с того, что нельзя утверждать, что именно эти деньги ушли в казначейство и наличку. В обороте находится значительно больше денег, чем проходит через валютный рынок.Доходы казначейства - это налоги, расходы - все расходные статьи бюджета. К этому добавляются долговые операции в обе стороны.Придя в казначейство из экономики в виде налогов, деньги возвращаются обратно в виде оплаты за товары и услуги, зарплат работников госсектора и социалки. Все это на каждом этапе проходит через банки. Излишки, которые не могут быть запущены в оборот в банках и оседают. Ну а НБУ, чтобы помочь банкам справиться с этими излишками, принимает их на депосертификаты. Лишнее давление на экономику со стороны избыточной ликвидности таким образом снимается.Учитывая объем этих сертификатов, можно с некоторой натяжкой утверждать, что лишние деньги, эмитированные под выкуп валюты возвращаются в НБУ в виде депосертификатов. Совсем лишне суммы банки размещают на 2 недели, а какой-то резерв размещают на сутки каждый день. Эти деньги каждый день бывают доступны....