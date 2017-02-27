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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лис, 2021 16:30
Сибарит написав: Shaman написав:
эти деньги ушли в кеш - 44 млрд грн и в казначейство - 70 млрд грн.
вопрос - а куда деньги подевались из казначейства? - на ЕКР таких денег нет
какие каналы расхода денег? у казначейства свой переток в кеш - тогда где его можно смотреть? или свои валютные расчеты?
Начнем с того, что нельзя утверждать, что именно эти деньги ушли в казначейство и наличку. В обороте находится значительно больше денег, чем проходит через валютный рынок.
Доходы казначейства - это налоги, расходы - все расходные статьи бюджета. К этому добавляются долговые операции в обе стороны.
Придя в казначейство из экономики в виде налогов, деньги возвращаются обратно в виде оплаты за товары и услуги, зарплат работников госсектора и социалки. Все это на каждом этапе проходит через банки. Излишки, которые не могут быть запущены в оборот в банках и оседают. Ну а НБУ, чтобы помочь банкам справиться с этими излишками, принимает их на депосертификаты. Лишнее давление на экономику со стороны избыточной ликвидности таким образом снимается.
Учитывая объем этих сертификатов, можно с некоторой натяжкой утверждать, что лишние деньги, эмитированные под выкуп валюты возвращаются в НБУ в виде депосертификатов. Совсем лишне суммы банки размещают на 2 недели, а какой-то резерв размещают на сутки каждый день. Эти деньги каждый день бывают доступны.
...
когда я говорю об ушедших деньгах в казначейство, я говорю о балансе движения денег с начала года в анализе ликвидности.
но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает
но пока ладно, понаблюдаем повнимательней.
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Shaman
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Додано: Нед 21 лис, 2021 16:31
Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75.
Зазвичай курс незмінний на вихідних.
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centurionus
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:31
Shaman написав:
когда я говорю об ушедших деньгах в казначейство, я говорю о балансе движения денег с начала года в анализе ликвидности.
Я это понял и даже проверил цифры
Shaman написав:
но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает
Немного ушло из казначейства непосредственно в НБУ при погашении облигаций. В анализе ликвидности такие операции не отражаются.
Других путей для безнала нет.
Раздела финансирования бюджета в анализе ликвидности нет. Разделение идет на операции с участием НБУ и без такового. Изменение объемов наличных и операции казначейства между собой никак не связаны.
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Сибарит
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:40
Сибарит написав: Shaman написав:
но такое ощущение, что не все деньги из казначейства идут через банковскую систему. что-то проходит напрямую. и статья "Зміни обсягів готівкових коштів" в разделе финансирования бюджета смущает
Немного ушло из казначейства непосредственно в НБУ при погашении облигаций. В анализе ликвидности такие операции не отражаются.
Других путей для безнала нет.
Раздела финансирования бюджета в анализе ликвидности нет. Разделение идет на операции с участием НБУ и без такового. Изменение объемов наличных и операции казначейства между собой никак не связаны.
в анализе ликвидности такого раздела нет.
статья "Зміни обсягів готівкових коштів" есть в отчете об исполнении бюджета, который публикует НБУ, в разделе Финансирование - пока не понял к чему он там. разберемся.
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Shaman
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Додано: Нед 21 лис, 2021 22:18
centurionus написав:
Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75.
Зазвичай курс незмінний на вихідних.
Вот, глядя на все это, думаю, брать доллар по 26.59 или рискнуть и не брать.
Хотя обменки - то такое. Станет завтра НБУ с утра стеной на 26.60, быстро вниз сползут на 26.55 - 26.65.
Все от тактики НБУ зависит - сдерживание быстрого роста или железная граница на уровне 26.60. Но ведь когда-то же развернут вниз.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 22 лис, 2021 06:48
Кстати, вопрос к Вам и остальным: насколько легко снимать доллар в Кредобанке (судя по курсу, Вы по 26.5895 купили именно там)?
У меня есть там немного купленного,но ни разу не снимал. Как у них вообще с налом? Какими купюрами выдают и все такое?
Я лично сейчас решил немного поиграться с Альфой. Напомню (не для Олега, а для тех, кто не в курсе): у них с 19.11. по 26.11. акция "Курс покупки=курс продажи". Самое то для начинающих "качелистов".
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Искатель
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Додано: Пон 22 лис, 2021 08:22
Искатель написав:
Кстати, вопрос к Вам и остальным: насколько легко снимать доллар в Кредобанке (судя по курсу, Вы по 26.5895 купили именно там)?
У меня есть там немного купленного,но ни разу не снимал. Как у них вообще с налом? Какими купюрами выдают и все такое?
Я лично сейчас решил немного поиграться с Альфой. Напомню (не для Олега, а для тех, кто не в курсе): у них с 19.11. по 26.11. акция "Курс покупки=курс продажи". Самое то для начинающих "качелистов".
По предзаказу без проблем. Выдавали старыми, но по виду нормальными.
Альфа была интересна в пятницу. Сегодня у нас курс покупки в менках выше.
Посмотрим. Да и копеечные это движения.
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kluychkooleg
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Додано: Пон 22 лис, 2021 08:25
kluychkooleg написав: centurionus написав:
Вчора на вечір в деяких вікнах додали 5 коп. до .65/.75. Сьогодні вранці .60/.70, вечір в більшості .65/.75.
Зазвичай курс незмінний на вихідних.
Вот, глядя на все это, думаю, брать доллар по 26.59 или рискнуть и не брать.
Хотя обменки - то такое. Станет завтра НБУ с утра стеной на 26.60, быстро вниз сползут на 26.55 - 26.65.
Все от тактики НБУ зависит - сдерживание быстрого роста или железная граница на уровне 26.60. Но ведь когда-то же развернут вниз.
Я вчера почитал прогнозы разных аналитиков, так все прогнозируют по-разному. Одни утверждают, что до конца ноября будет 26,3, другие, что под 27, а третьи, что будем топтаться на месте. Сейчас играет много факторов. Эх, хорошо было при Яныке с Азировым! Курс вечный, 8,05-8,08. Зашел в Ощад, взял пачку зеленых за 80800 грн и довольный ушел, и не нервничаешь за эти колебания спекулятивные. На депозитах вообще сказка была, что в валюте, что в гривне!!
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