Очень похоже на ложь.
1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся.
2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 08:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Очень похоже на ложь.
1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся.
2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.
Додано: Пон 22 лис, 2021 09:28
Це уже перед самим Майданом.
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