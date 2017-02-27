RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8530853185328533

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 108
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
22%
24
26,50-27,00
37%
40
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Эх, хорошо было при Яныке с Азировым! Курс вечный, 8,05-8,08. Зашел в Ощад, взял пачку зеленых за 80800 грн и довольный ушел, и не нервничаешь за эти колебания спекулятивные.

Очень похоже на ложь.
1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся.
2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5441
З нами з: 19.09.10
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1180 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:28

  BIGor написав:
  fin написав:Эх, хорошо было при Яныке с Азировым! Курс вечный, 8,05-8,08. Зашел в Ощад, взял пачку зеленых за 80800 грн и довольный ушел, и не нервничаешь за эти колебания спекулятивные.

Очень похоже на ложь.
1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся.
2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.

Це уже перед самим Майданом.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8530853185328533
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2879, 2880, 2881
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28800 14478245
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 00:17
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 124, 125, 126
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1250 3710335
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 20:30
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7867 13560944
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.