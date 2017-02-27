fin написав:Эх, хорошо было при Яныке с Азировым! Курс вечный, 8,05-8,08. Зашел в Ощад, взял пачку зеленых за 80800 грн и довольный ушел, и не нервничаешь за эти колебания спекулятивные.
Очень похоже на ложь. 1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся. 2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.
fin написав:Эх, хорошо было при Яныке с Азировым! Курс вечный, 8,05-8,08. Зашел в Ощад, взял пачку зеленых за 80800 грн и довольный ушел, и не нервничаешь за эти колебания спекулятивные.
Очень похоже на ложь. 1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся. 2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.
Ахметка каждый час врет на всю страну устами своих марионеток на своем канале, что "риски дефолта выросли на 20%" из-за того что ему не дали раздеребанить "зеленые" 3 ярда, когда на самом деле облигации Украины подешевели процентов на 5 и все равно стоят сейчас больше номинала, а в апреле, например, они стоили столько же, сколько и сейчас. И причина скорей в укреплении доллара на глобальных рынках и в оттоке капитала со всех развивающихся рынков в последние пару недель, чем в ахметке и его несостоявшемся деребане.
fin написав:Эх, хорошо было при Яныке с Азировым! Курс вечный, 8,05-8,08. Зашел в Ощад, взял пачку зеленых за 80800 грн и довольный ушел, и не нервничаешь за эти колебания спекулятивные.
Очень похоже на ложь. 1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся. 2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.
В моем райцентре, Центральное отделение. И у кассира на столе лежали пачки долларов по 100, никакого ажиотажа не было, ни одного человека за мной.