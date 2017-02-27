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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8531853285338534>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 108
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
22%
24
26,50-27,00
37%
40
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Эх, хорошо было при Яныке с Азировым! Курс вечный, 8,05-8,08. Зашел в Ощад, взял пачку зеленых за 80800 грн и довольный ушел, и не нервничаешь за эти колебания спекулятивные.

Очень похоже на ложь.
1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся.
2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:28

  BIGor написав:
  fin написав:Эх, хорошо было при Яныке с Азировым! Курс вечный, 8,05-8,08. Зашел в Ощад, взял пачку зеленых за 80800 грн и довольный ушел, и не нервничаешь за эти колебания спекулятивные.

Очень похоже на ложь.
1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся.
2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.

Це уже перед самим Майданом.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:35

27 сьогодні буде? Що кажуть зірки?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:53

Ахметка каждый час врет на всю страну устами своих марионеток на своем канале, что "риски дефолта выросли на 20%" из-за того что ему не дали раздеребанить "зеленые" 3 ярда, когда на самом деле облигации Украины подешевели процентов на 5 и все равно стоят сейчас больше номинала, а в апреле, например, они стоили столько же, сколько и сейчас. И причина скорей в укреплении доллара на глобальных рынках и в оттоке капитала со всех развивающихся рынков в последние пару недель, чем в ахметке и его несостоявшемся деребане.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:59

  BIGor написав:
  fin написав:Эх, хорошо было при Яныке с Азировым! Курс вечный, 8,05-8,08. Зашел в Ощад, взял пачку зеленых за 80800 грн и довольный ушел, и не нервничаешь за эти колебания спекулятивные.

Очень похоже на ложь.
1. В Ощадах издавна доллары в таких количествах не водятся.
2. При Азирове был так называемый социальный доллара - 100 долл. в руки. Я помню бегал по 3-4 отделениям что-бы купить по 100.
В моем райцентре, Центральное отделение. И у кассира на столе лежали пачки долларов по 100, никакого ажиотажа не было, ни одного человека за мной.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:05

  change_pm написав:27 сьогодні буде? Що кажуть зірки?
Мы верим в чудодейственную силу переводов наших гастербайтеров! Следующая остановка 26,4!!
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:03

  fin написав:
  change_pm написав:27 сьогодні буде? Що кажуть зірки?
Мы верим в чудодейственную силу переводов наших гастербайтеров! Следующая остановка 26,4!!

Нерезиденты сильнее , хотя их и меньше :"...За 9 месяцев с начала 2021 года выплата доходов от прямых инвестиций в пользу нерезидентов составила почти $11 млрд.долларов..." ( отсюда : https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... -sovet-nbu ).
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:21

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 11:23

  fin написав:В моем райцентре, Центральное отделение. И у кассира на столе лежали пачки долларов по 100, никакого ажиотажа не было, ни одного человека за мной.

"Бери скільки хочеш, я собі ще намалюю" (с)
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:11

  Искатель написав:Кстати, вопрос к Вам и остальным: насколько легко снимать доллар в Кредобанке
У меня есть там немного купленного,но ни разу не снимал. Как у них вообще с налом?
норм, по предзаказу
Какими купюрами выдают?
разными

...для начинающих "качелистов".
и "качелистам" там иногда вопросы задают по источнику средств.
Думаю, из-за текущей валютообменной выходки Альфы, приведшей к усилению онлайн-движений - и вопросов булет больше ))

А главное: в Кредо всегда очереди связанных с Польшей людей
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 22 лис, 2021 12:17, всього редагувалось 2 разів.
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