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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8531853285338534

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 108
Менше 26,00
5%
5
26,00-26,50
22%
24
26,50-27,00
37%
40
27,00-27,50
20%
22
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
2%
2
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
5
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:12

Объявление аукциона ОВГЗ на завтра

23.11.2021 пройдёт аукцион ОВГЗ с такими показателями (все бумаги в гривне):

  • ~2 мес. (70 дн., лимит - 0.5 млрд грн);
  • ~1 год (385 дн., лимит - 3 млрд грн);
  • ~1 год (420 дн., лимит - 3 млрд грн);
  • ~2 года (707 дн.);
  • ~3 года (1071 дн.);
  • ~4.5 года (1631 дн.).
На этой неделе ожидаются значительные выплаты в среду 24 ноября - 4.827 млрд грн (%).

Всего на этой неделе необходимо выплатить % на 6.405 млрд грн.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:15

  flysoulfly написав:
  Искатель написав:Кстати, вопрос к Вам и остальным: насколько легко снимать доллар в Кредобанке
У меня есть там немного купленного,но ни разу не снимал. Как у них вообще с налом?
норм, по предзаказу
Какими купюрами выдают?
разными

...для начинающих "качелистов".
и "качелистам" там иногда вопросы задают по источнику средств.

А главное: в Кредо всегда очереди связанных с Польшей людей


Мне вопросы еще ни разу не задавали, хотя покупал и снимал в Кредо прилично. И очередей в моем отделении (не центральном) нет никогда. Это не конюшня приватовская, где всегда не протолпиться.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:18

  kluychkooleg написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав:Кстати, вопрос к Вам и остальным: насколько легко снимать доллар в Кредобанке
У меня есть там немного купленного,но ни разу не снимал. Как у них вообще с налом?
норм, по предзаказу
Какими купюрами выдают?
разными

...для начинающих "качелистов".
и "качелистам" там иногда вопросы задают по источнику средств.

А главное: в Кредо всегда очереди связанных с Польшей людей


Мне вопросы еще ни разу не задавали, хотя покупал и снимал в Кредо прилично. И очередей в моем отделении (не центральном) нет никогда.
Вам везёт )
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:21

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.11.2021..............26,6401
Гривна потеряла чуть больше 7 копеек.

МКГ*............7.3794............7.3603...........-0.26%

Открылись на 7 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки и с выходом на рынок основных игроков около 11 уравновесились. После небольшой паузы столь же плавно пошли вниз и к 12 вернулись на уровень открытия.
В мире доллар с вечера пятницы рос, к началу нашей сессии повторил недавний максимум, а сейчас немного откатился.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6200 - 26.6400.

НБУ в пятницу продал 100 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Доходы казначейства, рост объема суточных сертификатов, интервенция и обналичка перевесили существенное сокращение объема тендерных сертификатов.

В четверг объем МБ вырос с 709.6 до 788.1 млн. Чистый спрос составил 783.1 млн. Клиентское предложение выросло и существенно превысило сократившийся спрос. Рост курса обеспечил спрос со стороны банков.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:39

  Искатель написав:Кстати, вопрос к Вам и остальным: насколько легко снимать доллар в Кредобанке (судя по курсу, Вы по 26.5895 купили именно там)?
У меня есть там немного купленного,но ни разу не снимал. Как у них вообще с налом? Какими купюрами выдают и все такое?

Я лично сейчас решил немного поиграться с Альфой. Напомню (не для Олега, а для тех, кто не в курсе): у них с 19.11. по 26.11. акция "Курс покупки=курс продажи". Самое то для начинающих "качелистов".


Кстати, кто-то тут писал, что вот мол, теперь в Альфе по кросу из доллара в Евро легко перейти. Но что-то я не вижу в приложении равныз курсов.
А вижу:
USD - EUR - 1.1345
EUR - USD - 1.1240
А агрегатор показывает одинаковые курсы - 1.12838
Ну то есть надо не напрямую, а через гривню переходить.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Ну то есть надо не напрямую, а через гривню переходить.

А в яких банках можна напряму?
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:59

  ricardo написав:
  kluychkooleg написав:Ну то есть надо не напрямую, а через гривню переходить.

А в яких банках можна напряму?


В любых думаю, если есть счета в долларе и в евро.
В Альфа тоже можете напрямую, если хотите на этом сейчас потерять.
Все менки Харькова дружно 26.65 - 26.80.
МБ на момент - 26.6628.
Money24 - 26.70 - 26.85.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 22 лис, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Все менки Харькова дружно 26.65 - 26.80.

жадные какие в вашем Харькове

26.63-26.65/26.69-26.73
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:21

  odessit2007 написав:
  kluychkooleg написав:Все менки Харькова дружно 26.65 - 26.80.

жадные какие в вашем Харькове

26.63-26.65/26.69-26.73


да, спред растянули до 15 копеек и держат такой все время на росте.
Зато сдать на моменте можно за 26.70.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  odessit2007 написав:жадные какие в вашем Харькове

26.63-26.65/26.69-26.73

в обменках на поскоте 58/60 на приём, у валютчиков 55...
чик
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