- ~2 мес. (70 дн., лимит - 0.5 млрд грн);
- ~1 год (385 дн., лимит - 3 млрд грн);
- ~1 год (420 дн., лимит - 3 млрд грн);
- ~2 года (707 дн.);
- ~3 года (1071 дн.);
- ~4.5 года (1631 дн.).
Всего на этой неделе необходимо выплатить % на 6.405 млрд грн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:12
Объявление аукциона ОВГЗ на завтра
23.11.2021 пройдёт аукцион ОВГЗ с такими показателями (все бумаги в гривне):
Всего на этой неделе необходимо выплатить % на 6.405 млрд грн.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:15
Мне вопросы еще ни разу не задавали, хотя покупал и снимал в Кредо прилично. И очередей в моем отделении (не центральном) нет никогда. Это не конюшня приватовская, где всегда не протолпиться.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:18
Вам везёт )
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:21
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.11.2021..............26,6401
Гривна потеряла чуть больше 7 копеек.
МКГ*............7.3794............7.3603...........-0.26%
Открылись на 7 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки и с выходом на рынок основных игроков около 11 уравновесились. После небольшой паузы столь же плавно пошли вниз и к 12 вернулись на уровень открытия.
В мире доллар с вечера пятницы рос, к началу нашей сессии повторил недавний максимум, а сейчас немного откатился.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6200 - 26.6400.
НБУ в пятницу продал 100 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились. Доходы казначейства, рост объема суточных сертификатов, интервенция и обналичка перевесили существенное сокращение объема тендерных сертификатов.
В четверг объем МБ вырос с 709.6 до 788.1 млн. Чистый спрос составил 783.1 млн. Клиентское предложение выросло и существенно превысило сократившийся спрос. Рост курса обеспечил спрос со стороны банков.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:39
Кстати, кто-то тут писал, что вот мол, теперь в Альфе по кросу из доллара в Евро легко перейти. Но что-то я не вижу в приложении равныз курсов.
А вижу:
USD - EUR - 1.1345
EUR - USD - 1.1240
А агрегатор показывает одинаковые курсы - 1.12838
Ну то есть надо не напрямую, а через гривню переходить.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:59
В любых думаю, если есть счета в долларе и в евро.
В Альфа тоже можете напрямую, если хотите на этом сейчас потерять.
Все менки Харькова дружно 26.65 - 26.80.
МБ на момент - 26.6628.
Money24 - 26.70 - 26.85.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 22 лис, 2021 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:21
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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