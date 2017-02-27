RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8532853385348535

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 112
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
21%
24
26,50-27,00
37%
41
27,00-27,50
21%
24
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
3
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Money24 - 26.70 - 26.85.
Эти не умрут от скромности. Приват 26.82, но есть и с запахои краски)). А в других банках 100-200 в кассе и не красивые)).
molvip
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 22.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:49

  чик написав:
  odessit2007 написав:жадные какие в вашем Харькове

26.63-26.65/26.69-26.73

в обменках на поскоте 58/60 на приём, у валютчиков 55...
пумб онлайн 26.50 на приём, хотя как правило у них высокие курсы обмена.

У Пумба щось трапилось цієї осені. Вони стали "жадібні" на долар бо курс продажу завжди вищий ніж у інших банків у яких зручний валютообмін. Така ситуація у них була на початках коли вони запустили онлайн обмін. Тобто вони були не цікаві клієнтам. Потім відбулось суттєве покращення в курсоутворенні і я активно користувався їхніми послугами. Зараз знову буду забирати звідти гроші. Левова частка моєї гривні залишилась саме в них якраз по причині високих оферів.
Що до Кредо, то я вам скажу, що в Західній Україні у них іноді бувають такі дні-аншлаги, що черги у Приваті у порівнянні із ними - ніщо. Це пов'язано із близькістю Польського кордону та кількістю західняків які там працюють. Найближчим часом планую стати їхнім клієнтом (на заміну Пумб), тому з часом зможу дати оцінку.
Ф. 26,60/26,70
Realist
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:06

  molvip написав:
  kluychkooleg написав:Money24 - 26.70 - 26.85.
Эти не умрут от скромности. Приват 26.82, но есть и с запахои краски)). А в других банках 100-200 в кассе и не красивые)).


олдскульщик? В онлайне по 26.65 есть.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 22 лис, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 30.12.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:06

  Сибарит написав:В четверг объем МБ вырос с 709.6 до 788.1 млн. Чистый спрос составил 783.1 млн. Клиентское предложение выросло и существенно превысило сократившийся спрос. Рост курса обеспечил спрос со стороны банков.

Доброго дня. Шановний Сибарит, чи могли б Ви прокоментувати те, що виділено жирним.
Як це правильно розуміти? Дякую.
Якщо хтось форумчан має своє пояснення - не встидайтесь ділитись ним разом із нами :-)
Realist
 
Повідомлень: 1302
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 1439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:09

МБ 26,67/26,69.
Нацбанка нет. Дорога вверх открыта.
Искатель
 
Повідомлень: 5158
З нами з: 22.02.16
Подякував: 781 раз.
Подякували: 3700 раз.
 
Профіль
4
8
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:13

  Realist написав:
  чик написав:
  odessit2007 написав:жадные какие в вашем Харькове

26.63-26.65/26.69-26.73

в обменках на поскоте 58/60 на приём, у валютчиков 55...
пумб онлайн 26.50 на приём, хотя как правило у них высокие курсы обмена.

У Пумба щось трапилось цієї осені. Вони стали "жадібні" на долар бо курс продажу завжди вищий ніж у інших банків у яких зручний валютообмін. Така ситуація у них була на початках коли вони запустили онлайн обмін. Тобто вони були не цікаві клієнтам. Потім відбулось суттєве покращення в курсоутворенні і я активно користувався їхніми послугами. Зараз знову буду забирати звідти гроші. Левова частка моєї гривні залишилась саме в них якраз по причині високих оферів.
Що до Кредо, то я вам скажу, що в Західній Україні у них іноді бувають такі дні-аншлаги, що черги у Приваті у порівнянні із ними - ніщо. Це пов'язано із близькістю Польського кордону та кількістю західняків які там працюють. Найближчим часом планую стати їхнім клієнтом (на заміну Пумб), тому з часом зможу дати оцінку.
Ф. 26,60/26,70


В ПУМБ удобно коммуналку платить и получать 5% кэшбека.
Ну и единственный банк, в котором бесплатно можно открыть счет в фунтах.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 30.12.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:15

  Искатель написав:МБ 26,67/26,69.
Нацбанка нет. Дорога вверх открыта.

Я так и подозревал, что в пятницу был очередной развод с якобы остановкой роста.
Хорошо, что не стал ждать и купил.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 30.12.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:32

  kluychkooleg написав:
  Искатель написав:МБ 26,67/26,69.
Нацбанка нет. Дорога вверх открыта.

Я так и подозревал, что в пятницу был очередной развод с якобы остановкой роста.
Хорошо, что не стал ждать и купил.


Появился "папа" с продажей 26,69.
А чего меня так слабо плюсуют? :) Я не честолюбивый, но тоже хочу медальку за оперативную информацию.
Искатель
 
Повідомлень: 5158
З нами з: 22.02.16
Подякував: 781 раз.
Подякували: 3700 раз.
 
Профіль
4
8
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:56

Сколько там в закромах? 30 млрд.долл.? Всем страждущим хватит с запасом! Будет так, как НБУ захочет.
fin
 
Повідомлень: 691
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:17

  fin написав:Сколько там в закромах? 30 млрд.долл.? Всем страждущим хватит с запасом! Будет так, как НБУ захочет.


Так он что хочет то и делает .....
Так что расслабьтесь ..... появились приемы по 26.73, хотелось бы отмашку не пропустить .....
холява
2
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3372 раз.
Подякували: 3327 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 8532853385348535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _Alex_, alter, lapay, lrs7719, холява, Yuriyqwer і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2879, 2880, 2881
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
28805 14496592
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 14:40
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7869 13581496
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лис, 2021 12:48
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 124, 125, 126
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1250 3714388
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 20:30
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.