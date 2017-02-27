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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:34
kluychkooleg написав:
Money24 - 26.70 - 26.85.
Эти не умрут от скромности. Приват 26.82, но есть и с запахои краски)). А в других банках 100-200 в кассе и не красивые)).
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molvip
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Додано: Пон 22 лис, 2021 13:49
чик написав: odessit2007 написав:
жадные какие в вашем Харькове
26.63-26.65/26.69-26.73
в обменках на поскоте 58/60 на приём, у валютчиков 55...
пумб онлайн 26.50 на приём, хотя как правило у них высокие курсы обмена.
У Пумба щось трапилось цієї осені. Вони стали "жадібні" на долар бо курс продажу завжди вищий ніж у інших банків у яких зручний валютообмін. Така ситуація у них була на початках коли вони запустили онлайн обмін. Тобто вони були не цікаві клієнтам. Потім відбулось суттєве покращення в курсоутворенні і я активно користувався їхніми послугами. Зараз знову буду забирати звідти гроші. Левова частка моєї гривні залишилась саме в них якраз по причині високих оферів.
Що до Кредо, то я вам скажу, що в Західній Україні у них іноді бувають такі дні-аншлаги, що черги у Приваті у порівнянні із ними - ніщо. Це пов'язано із близькістю Польського кордону та кількістю західняків які там працюють. Найближчим часом планую стати їхнім клієнтом (на заміну Пумб), тому з часом зможу дати оцінку.
Ф. 26,60/26,70
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:06
molvip написав: kluychkooleg написав:
Money24 - 26.70 - 26.85.
Эти не умрут от скромности. Приват 26.82, но есть и с запахои краски)). А в других банках 100-200 в кассе и не красивые)).
олдскульщик? В онлайне по 26.65 есть.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Пон 22 лис, 2021 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:06
Сибарит написав:
В четверг объем МБ вырос с 709.6 до 788.1 млн. Чистый спрос составил 783.1 млн. Клиентское предложение выросло и существенно превысило сократившийся спрос
. Рост курса обеспечил спрос со стороны банков
.
Доброго дня. Шановний Сибарит, чи могли б Ви прокоментувати те, що виділено жирним.
Як це правильно розуміти? Дякую.
Якщо хтось форумчан має своє пояснення - не встидайтесь ділитись ним разом із нами
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:09
МБ 26,67/26,69.
Нацбанка нет. Дорога вверх открыта.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:13
Realist написав: чик написав: odessit2007 написав:
жадные какие в вашем Харькове
26.63-26.65/26.69-26.73
в обменках на поскоте 58/60 на приём, у валютчиков 55...
пумб онлайн 26.50 на приём, хотя как правило у них высокие курсы обмена.
У Пумба щось трапилось цієї осені. Вони стали "жадібні" на долар бо курс продажу завжди вищий ніж у інших банків у яких зручний валютообмін. Така ситуація у них була на початках коли вони запустили онлайн обмін. Тобто вони були не цікаві клієнтам. Потім відбулось суттєве покращення в курсоутворенні і я активно користувався їхніми послугами. Зараз знову буду забирати звідти гроші. Левова частка моєї гривні залишилась саме в них якраз по причині високих оферів.
Що до Кредо, то я вам скажу, що в Західній Україні у них іноді бувають такі дні-аншлаги, що черги у Приваті у порівнянні із ними - ніщо. Це пов'язано із близькістю Польського кордону та кількістю західняків які там працюють. Найближчим часом планую стати їхнім клієнтом (на заміну Пумб), тому з часом зможу дати оцінку.
Ф. 26,60/26,70
В ПУМБ удобно коммуналку платить и получать 5% кэшбека.
Ну и единственный банк, в котором бесплатно можно открыть счет в фунтах.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:15
Искатель написав:
МБ 26,67/26,69.
Нацбанка нет. Дорога вверх открыта.
Я так и подозревал, что в пятницу был очередной развод с якобы остановкой роста.
Хорошо, что не стал ждать и купил.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:32
kluychkooleg написав:
Искатель написав:
МБ 26,67/26,69.
Нацбанка нет. Дорога вверх открыта.
Я так и подозревал, что в пятницу был очередной развод с якобы остановкой роста.
Хорошо, что не стал ждать и купил.
Появился "папа" с продажей 26,69.
А чего меня так слабо плюсуют?
Я не честолюбивый, но тоже хочу медальку за оперативную информацию.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 14:56
Сколько там в закромах? 30 млрд.долл.? Всем страждущим хватит с запасом! Будет так, как НБУ захочет.
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fin
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Додано: Пон 22 лис, 2021 15:17
fin написав:
Сколько там в закромах? 30 млрд.долл.? Всем страждущим хватит с запасом! Будет так, как НБУ захочет.
Так он что хочет то и делает .....
Так что расслабьтесь ..... появились приемы по 26.73, хотелось бы отмашку не пропустить .....
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