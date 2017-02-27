Як це занесено в аналах форуму – дихання ринку?
Поетично, раніше було простіше - ручне керування.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:24
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
15:28 mezhbank: Межбанк:
Курсы от банков: 26.675 / 26.695 грн за доллар.
С соседнего ресурса
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:36
Судячи з графіку, НБУ тримав оборону на рубежі 26.69 недовго. Ракета подолала ПРО.
Схоже, рудувато-зеленому ахмАткє не вийде скупитися валютою дешево.
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:41
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:43
Я правильно понимаю, что НБУ выходит на МБ когда отклонение курса превышает 0.5% по сравнению с закрытием прошлых торгов?
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:50
Считаю все, что до 27,5 это нормально, а вот если выше, то дороговато. Сам недавно поленился взять по 26,25. Теперь смогу только в начале декабря, хорошо бы по 27. Эта цифра меня будто "преследует" в этом году.
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:54
26,5 малось на увазi?
Додано: Пон 22 лис, 2021 15:58
Официальный курс +
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............22.11.2021.........23.11.2021
дата розрахунку............19.11.2021..........22.11.2021
Євро...............................29,9796...............30,0591...+0.27%
Долар США....................26,5694...............26,6588...+0.34%
После полудня гривна потеряла еще почти 2 копейки.
Открылись на 7 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки и с выходом на рынок основных игроков около 11 уравновесились. После небольшой паузы столь же плавно пошли вниз и к 12 вернулись на уровень открытия.
В мире доллар с вечера пятницы рос, к началу нашей сессии повторил недавний максимум, а сейчас немного откатился.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6200 - 26.6400.
Перед обедом резво выросли на 3.5 копейки. После короткого обеда рост возобновился. За 1.5 часа выросли на 4 копейки. В процессе этого роста вышел НБУ, но остановить рост удалось не сразу. По крайней мере на альтернативных Блумбергу площадках котировки ушли выше.
В мире доллар стабилизировался.
Официальный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150. За день выросли на 7.5 копеек относительно открытия и на 14.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2020 - 28.3553 (+10) -170
2019 - 24.1643 (-3) +249
2018 - 27.7458 (-3)
2017 - 26.6476 (+15)
Я не очень понимаю, что требует комментариев, поэтому писать буду много и примитивно. Трудно отвечать на столь глобально сформулированные вопросы.
Цифры для удобства округлим.
Банки могут выходить на МБ как для исполнения заявок клиентов, так и оперируя собственными средствами в пределах нормативов валютных позиций.
Если в статистике мы видим, что объем операций на МБ составил 800 млн, клиентские покупки 450, а клиентские продажи 500, это значит что одни банки купили на свою позицию 350, а другие продали 300. На самом деле эти цифры больше, поскольку часть клиентских заявок закрывается между собой внутри банков и на МБ не попадает.
Причин продавать и покупать валюту у банков может быть много, в т.ч. банки могут пытаться спекулировать. Это то, что мы обсуждали вчера. Судя по статистике, процесс скупки банками валюты идет уже достаточно давно, к катастрофическим последствиям это пока не привело.
Кроме откровенной спекуляции есть и другие причины проводить валютные операции. Например восстановление желаемых валютных позиций при естественном изменении структуры активов и пассивов. Как мне видится, немало валюты банки покупают для закрытия форвардных сделок со своими клиентами. Эти операции проводятся не в день заключения сделок и проходят в статистике как собственные.
Не совсем.
Порог выходы сильно зависит от продолжительности движения в одном направлении. Чем дольше тренд, тем меньше допустимый дневной интервал. Ну и бывают случаи, когда не все получается так, как хочется.
Плюсик поставил, но должен заметить, что выпрошенные медальки, как китайские елочные игрушки. Вроде и точно такие же, но не радуют
Не с кнопкой, а с краской. Кнопка у кассира под столом
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:02
Нет. 27,5. Есть опасения,что по указанию свыше нацбанку, курс подгоняется в район 27-27,5. Мои предположения.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:03
12 апреля в этом году наступило с опозданием.
Странно НБУ себя повел, я думал, что станет и не уйдет.
А он решил - "да гори оно синим пламенем, мне шо, больше всех надо?!"
Харьков 26.75 - 26.90, до 27 рукой подать.
Пока писал комментарий стало 26.80 - 27.00.
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