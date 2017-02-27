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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8534853585368537>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 115
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
21%
24
26,50-27,00
36%
41
27,00-27,50
22%
25
27,50-28,00
8%
9
28,00-28,50
3%
4
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:24

  fin написав:Сколько там в закромах? 30 млрд.долл.? Всем страждущим хватит с запасом! Будет так, как НБУ захочет.

Як це занесено в аналах форуму – дихання ринку?
Поетично, раніше було простіше - ручне керування.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

15:28 mezhbank: Межбанк:
Курсы от банков: 26.675 / 26.695 грн за доллар.
С соседнего ресурса
холява
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:36

Судячи з графіку, НБУ тримав оборону на рубежі 26.69 недовго. Ракета подолала ПРО.
Схоже, рудувато-зеленому ахмАткє не вийде скупитися валютою дешево.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:41

  fin написав:В моем райцентре, Центральное отделение. И у кассира на столе лежали пачки долларов по 100, никакого ажиотажа не было, ни одного человека за мной.

То для грабителей (с кнопкой), их брать не надо. Хорошие были в сейфе. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:43

  Искатель написав:
  kluychkooleg написав:
  Искатель написав:МБ 26,67/26,69.
Нацбанка нет. Дорога вверх открыта.

Я так и подозревал, что в пятницу был очередной развод с якобы остановкой роста.
Хорошо, что не стал ждать и купил.


Появился "папа" с продажей 26,69.
А чего меня так слабо плюсуют? :) Я не честолюбивый, но тоже хочу медальку за оперативную информацию.

Я правильно понимаю, что НБУ выходит на МБ когда отклонение курса превышает 0.5% по сравнению с закрытием прошлых торгов?
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:50

  centurionus написав:Судячи з графіку, НБУ тримав оборону на рубежі 26.69 недовго. Ракета подолала ПРО.
Схоже, рудувато-зеленому ахмАткє не вийде скупитися валютою дешево.
Считаю все, что до 27,5 это нормально, а вот если выше, то дороговато. Сам недавно поленился взять по 26,25. Теперь смогу только в начале декабря, хорошо бы по 27. Эта цифра меня будто "преследует" в этом году.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:54

  fin написав:
  centurionus написав:Судячи з графіку, НБУ тримав оборону на рубежі 26.69 недовго. Ракета подолала ПРО.
Схоже, рудувато-зеленому ахмАткє не вийде скупитися валютою дешево.
Считаю все, что до 27,5 это нормально, а вот если выше, то дороговато. Сам недавно поленился взять по 26,25. Теперь смогу только в начале декабря, хорошо бы по 27. Эта цифра меня будто "преследует" в этом году.


26,5 малось на увазi?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:58

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............22.11.2021.........23.11.2021
дата розрахунку............19.11.2021..........22.11.2021
Євро...............................29,9796...............30,0591...+0.27%
Долар США....................26,5694...............26,6588...+0.34%
После полудня гривна потеряла еще почти 2 копейки.

Открылись на 7 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки и с выходом на рынок основных игроков около 11 уравновесились. После небольшой паузы столь же плавно пошли вниз и к 12 вернулись на уровень открытия.
В мире доллар с вечера пятницы рос, к началу нашей сессии повторил недавний максимум, а сейчас немного откатился.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6200 - 26.6400.

Перед обедом резво выросли на 3.5 копейки. После короткого обеда рост возобновился. За 1.5 часа выросли на 4 копейки. В процессе этого роста вышел НБУ, но остановить рост удалось не сразу. По крайней мере на альтернативных Блумбергу площадках котировки ушли выше.
В мире доллар стабилизировался.
Официальный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150. За день выросли на 7.5 копеек относительно открытия и на 14.5 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2020 - 28.3553 (+10) -170
2019 - 24.1643 (-3) +249

2018 - 27.7458 (-3)
2017 - 26.6476 (+15)

  Realist написав:
  Сибарит написав:Клиентское предложение выросло и существенно превысило сократившийся спрос. Рост курса обеспечил спрос со стороны банков.

Доброго дня. Шановний Сибарит, чи могли б Ви прокоментувати те, що виділено жирним.
Як це правильно розуміти? Дякую.

Я не очень понимаю, что требует комментариев, поэтому писать буду много и примитивно. Трудно отвечать на столь глобально сформулированные вопросы.
Цифры для удобства округлим.
Банки могут выходить на МБ как для исполнения заявок клиентов, так и оперируя собственными средствами в пределах нормативов валютных позиций.
Если в статистике мы видим, что объем операций на МБ составил 800 млн, клиентские покупки 450, а клиентские продажи 500, это значит что одни банки купили на свою позицию 350, а другие продали 300. На самом деле эти цифры больше, поскольку часть клиентских заявок закрывается между собой внутри банков и на МБ не попадает.
Причин продавать и покупать валюту у банков может быть много, в т.ч. банки могут пытаться спекулировать. Это то, что мы обсуждали вчера. Судя по статистике, процесс скупки банками валюты идет уже достаточно давно, к катастрофическим последствиям это пока не привело.
Кроме откровенной спекуляции есть и другие причины проводить валютные операции. Например восстановление желаемых валютных позиций при естественном изменении структуры активов и пассивов. Как мне видится, немало валюты банки покупают для закрытия форвардных сделок со своими клиентами. Эти операции проводятся не в день заключения сделок и проходят в статистике как собственные.

  oleg49 написав:Я правильно понимаю, что НБУ выходит на МБ когда отклонение курса превышает 0.5% по сравнению с закрытием прошлых торгов?

Не совсем.
Порог выходы сильно зависит от продолжительности движения в одном направлении. Чем дольше тренд, тем меньше допустимый дневной интервал. Ну и бывают случаи, когда не все получается так, как хочется.

  Искатель написав:А чего меня так слабо плюсуют? Я не честолюбивый, но тоже хочу медальку за оперативную информацию.

Плюсик поставил, но должен заметить, что выпрошенные медальки, как китайские елочные игрушки. Вроде и точно такие же, но не радуют :)

  Игорь написав:То для грабителей (с кнопкой), их брать не надо. Хорошие были в сейфе.

Не с кнопкой, а с краской. Кнопка у кассира под столом :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:02

  Прораб написав:
  fin написав:
  centurionus написав:Судячи з графіку, НБУ тримав оборону на рубежі 26.69 недовго. Ракета подолала ПРО.
Схоже, рудувато-зеленому ахмАткє не вийде скупитися валютою дешево.
Считаю все, что до 27,5 это нормально, а вот если выше, то дороговато. Сам недавно поленился взять по 26,25. Теперь смогу только в начале декабря, хорошо бы по 27. Эта цифра меня будто "преследует" в этом году.


26,5 малось на увазi?
Нет. 27,5. Есть опасения,что по указанию свыше нацбанку, курс подгоняется в район 27-27,5. Мои предположения.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:03

  холява написав:
  fin написав:Сколько там в закромах? 30 млрд.долл.? Всем страждущим хватит с запасом! Будет так, как НБУ захочет.


Так он что хочет то и делает .....
Так что расслабьтесь ..... появились приемы по 26.73, хотелось бы отмашку не пропустить .....


12 апреля в этом году наступило с опозданием.
Странно НБУ себя повел, я думал, что станет и не уйдет.
А он решил - "да гори оно синим пламенем, мне шо, больше всех надо?!"
Харьков 26.75 - 26.90, до 27 рукой подать.
Пока писал комментарий стало 26.80 - 27.00.
kluychkooleg
 
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