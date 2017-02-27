Додано: Пон 22 лис, 2021 15:58

Realist написав: Сибарит написав: Клиентское предложение выросло и существенно превысило сократившийся спрос. Рост курса обеспечил спрос со стороны банков.

Доброго дня. Шановний Сибарит, чи могли б Ви прокоментувати те, що виділено жирним.

Як це правильно розуміти? Дякую.

Доброго дня. Шановний Сибарит, чи могли б Ви прокоментувати те, що виділено жирним.Як це правильно розуміти? Дякую.

oleg49 написав: Я правильно понимаю, что НБУ выходит на МБ когда отклонение курса превышает 0.5% по сравнению с закрытием прошлых торгов? Я правильно понимаю, что НБУ выходит на МБ когда отклонение курса превышает 0.5% по сравнению с закрытием прошлых торгов?

Искатель написав: А чего меня так слабо плюсуют? Я не честолюбивый, но тоже хочу медальку за оперативную информацию. А чего меня так слабо плюсуют? Я не честолюбивый, но тоже хочу медальку за оперативную информацию.

Игорь написав: То для грабителей (с кнопкой), их брать не надо. Хорошие были в сейфе. То для грабителей (с кнопкой), их брать не надо. Хорошие были в сейфе.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............22.11.2021.........23.11.2021дата розрахунку............19.11.2021..........22.11.2021Євро...............................29,9796...............30,0591...+0.27%Долар США....................26,5694..................+0.34%После полудня гривна потеряла еще почти 2 копейки.Открылись на 7 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки и с выходом на рынок основных игроков около 11 уравновесились. После небольшой паузы столь же плавно пошли вниз и к 12 вернулись на уровень открытия.В мире доллар с вечера пятницы рос, к началу нашей сессии повторил недавний максимум, а сейчас немного откатился.Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6200 - 26.6400.Перед обедом резво выросли на 3.5 копейки. После короткого обеда рост возобновился. За 1.5 часа выросли на 4 копейки. В процессе этого роста вышел НБУ, но остановить рост удалось не сразу. По крайней мере на альтернативных Блумбергу площадках котировки ушли выше.В мире доллар стабилизировался.Официальный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150. За день выросли на 7.5 копеек относительно открытия и на 14.5 копеек относительно закрытия пятницы.Этот день в истории:2020 - 28.3553 (+10) -1702019 - 24.1643 (-3) +2492018 - 27.7458 (-3)2017 - 26.6476 (+15)Я не очень понимаю, что требует комментариев, поэтому писать буду много и примитивно. Трудно отвечать на столь глобально сформулированные вопросы.Цифры для удобства округлим.Банки могут выходить на МБ как для исполнения заявок клиентов, так и оперируя собственными средствами в пределах нормативов валютных позиций.Если в статистике мы видим, что объем операций на МБ составил 800 млн, клиентские покупки 450, а клиентские продажи 500, это значит что одни банки купили на свою позицию 350, а другие продали 300. На самом деле эти цифры больше, поскольку часть клиентских заявок закрывается между собой внутри банков и на МБ не попадает.Причин продавать и покупать валюту у банков может быть много, в т.ч. банки могут пытаться спекулировать. Это то, что мы обсуждали вчера. Судя по статистике, процесс скупки банками валюты идет уже достаточно давно, к катастрофическим последствиям это пока не привело.Кроме откровенной спекуляции есть и другие причины проводить валютные операции. Например восстановление желаемых валютных позиций при естественном изменении структуры активов и пассивов. Как мне видится, немало валюты банки покупают для закрытия форвардных сделок со своими клиентами. Эти операции проводятся не в день заключения сделок и проходят в статистике как собственные.Не совсем.Порог выходы сильно зависит от продолжительности движения в одном направлении. Чем дольше тренд, тем меньше допустимый дневной интервал. Ну и бывают случаи, когда не все получается так, как хочется.Плюсик поставил, но должен заметить, что выпрошенные медальки, как китайские елочные игрушки. Вроде и точно такие же, но не радуютНе с кнопкой, а с краской. Кнопка у кассира под столом