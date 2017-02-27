|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:08
Сьогодні можна вже продати за тим курсом, що можна було купити вчора.
-
leonidukr
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 22.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:12
Две недели назад по 26,25 никому доллар не нужен был, а сейчас все ринулись по 26,90 брать, что за загон?
-
Blekster
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 06.11.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:16
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:23
Blekster написав:
что за загон?
ракета...
fin написав:
Сколько там в закромах? 30 млрд.долл.? Всем страждущим хватит с запасом!
закрома те... кого надо закрома, не для страждущих
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 739
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:31
Blekster написав:
Две недели назад по 26,25 никому доллар не нужен был, а сейчас все ринулись по 26,90 брать, что за загон?
Это классика жанра. У нас так всегда. Психология обывателя. Лично я не покупал по 26,25, так как был занят работой на даче, в саду, посадка саженцев, обрезка. Самому смешно. Теперь придется переплачивать. Ну и х.. с ним. Переплатим в фонд мира!
-
fin
-
-
- Повідомлень: 694
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:32
President Joe Biden selected Jerome Powell for a second four-year term as Federal Reserve chair while elevating Governor Lael Brainard to vice chair, keeping consistency at the U.S. central bank as the nation grapples with the fastest inflation in decades and the lingering effects of Covid-19.
The move, announced by the White House on Monday, rewards Powell for helping rescue the U.S. economy from the pandemic and tasks him with protecting that recovery from a surge in consumer prices. A Republican, Powell faces what will likely be a smooth confirmation in the Senate, where he was backed for his first term as chair in an 84-13 vote and whose members he subsequently worked hard to woo.
Brainard would replace Richard Clarida in the vice chair slot and may face opposition from Senate Republicans for her confirmation. She was interviewed by Biden for the chair position and was seen as a strong contender for the separate job of vice chair for supervision, which remains vacant.
“Clearly the market is looking at the likelihood that the Fed will increase the rate of tapering and move up the timing of the first rate hike now that Powell” is re-nominated, Kathy Jones, chief fixed-income strategist at Charles Schwab & Co. said on Bloomberg Television after the news was released.
Investors expect the Fed to raise rates from near zero in June, according to pricing in interest-rate futures markets. U.S. equity futures extended gains and Treasuries stretched losses on the Fed news.
Biden plans to announce that nomination along with additional picks for open seats on the Board of Governors beginning in early December, the White House said
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11718
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2775 раз.
- Подякували: 6094 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:42
Де ж сьогодні генерал ППО зі своїм сачком для апельсинiв, настоятелі та заклиначі с/г урожаїв, інші батьки української демократії? Чи не можуть визначити координати на перехоплення? Хотiлось послухати начальника транспортного цеху.
Але одне зрозумиле що не для того роками фiгури розставлялися, щоб у демократію грати.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 427
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:45
Blekster написав:
Две недели назад по 26,25 никому доллар не нужен был, а сейчас все ринулись по 26,90 брать, что за загон?
Если польский злотый, турецкая лира, евро и даже рашистский рупль ослабевают к доллару, почему гривна должна укрепляться?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10595
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1506 раз.
- Подякували: 2129 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:52
Поставьте плюсик те, кто еще сидят на гривне и надеются откупиться по 26 ?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 10595
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1506 раз.
- Подякували: 2129 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra
, Вело
і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7872
|13586743
|
Пон 22 лис, 2021 16:51
ЛОБ
|
|28805
|14501088
|
|
|1250
|3714781
|
|