Додано: Пон 22 лис, 2021 18:35

Понедельник явно не был лучшим днем для гривны на межбанке.



За день доллар подорожал сразу на 13 копеек с 26,62/26,64 до 26,75/26,77 гривен, а евро с 29,98/29,999 до 30,10/30,13 гривен. Занервничал и наличный рынок, где к вечеру обменники финкомпаний американскую валюту продавали уже по 26,75-26,90 гривен, а европейскую – по 30,15-30,35 гривен. Налицо – очередной ажиотаж, во многом спровоцированный как спекулятивной раскачкой курса отдельными мелкими и средними банками, так и в какой-то степени самим Нацбанком.



С утра спрос превышал предложение и было понятно, что котировки будут расти. К 11 часам доллар вырос до 26,645/26,665 гривен и лишь к полудню за счет выхода с продажей основных экспортеров несколько снизился до 26,62/26,64 гривен, но не надолго. Уже к обеду курс опять вернулся к 26,645/26,665 и давление на нацвалюту быстро увеличивалось.



Если бы Нацбанк не стал “жадничать”, а оперативно вышел на рынок, дальнейшего взлета котировок бы не было. Но сегодня регулятор явно “проглядел” начало серьезных проблем на межбанке и уже к 14:00 курс поднялся до 26,655/26,675 гривен.



Только после 14 часов НБУ спохватился и вышел на межбанк с интервенцией по продаже, но было поздно. Уже подключились не только основные покупатели, но и та часть “напуганных” игроков, кто до этого еще колебался – покупать или выжидать. Продажа $30 млн по 26,69 гривен ничего не решила и в итоге за час (до 14:50) регулятор был вынужден продать в общей сумме $100 млн по 26,69 гривен и затем ушел с рынка.



Панику он этими действиями не успокоил и как только НБУ ушел, курс быстро пошел вверх. Если на 15:00 котировки находились еще в пределах 26,675/26,695 гривен, то уже к 16 часам они выросли до 26,72/26,74 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,75/26,77 гривен за доллар.



Среди покупателей сегодня были замечены как нерезиденты, так и крупные местные компании. По слухам на межбанке, часть покупателей занервничали на фоне очередного разгона информационного напряжения вокруг действий РФ на границах с Украиной, а крупные импортеры энергоносителей затаривались очередной порцией угля и газа на международных площадках. Кроме этого, были замечены и “зеленые энергетики”, которые получив гривну от государства активно рассчитываются со своими иностранными партнерами и поставщиками.



Если бы Нацбанк сегодня с самого утра быстро и надолго вышел с продажей тех же $100 млн, то это бы сразу же сбило бы ажиотаж на рынке и жестко остановили раскачку курса. Ведь любые подобные “эксперименты” с курсом чреваты очередным взлетом цен, а ведь в настоящее время ценообразование на товары и инфляционные процессы и маркеры – это уже зона ответственности НБУ. И объяснять гражданам почему при относительно недавнем укреплении гривны на ровном месте мы имеем рост котировок за неделю на 50 копеек на долларе и новый виток цен в магазинах – придется чиновникам регулятора. И просто посыпание головы пеплом и рассказы о подорожании энергоносителей – тут у людей уже “не прокатят”.

Главные события 22 ноября на валютном рынке:



Рост котировок доллара за день на 13 копеек — с утренних 26,62/26,64 до 26,75/26,77 гривен к концу сессии.



Нацбанк опоздал с началом интервенции и продал порядка $100 млн по 26,69 гривен, что так и не остановило общий рост котировок за день.



Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 26,6401 гривен, а официальный курс на 23 ноября 2021 года установлен на уровне 26,6588 гривен за доллар.