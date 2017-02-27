Blekster написав:Две недели назад по 26,25 никому доллар не нужен был, а сейчас все ринулись по 26,90 брать, что за загон?
Это классика жанра. У нас так всегда. Психология обывателя. Лично я не покупал по 26,25, так как был занят работой на даче, в саду, посадка саженцев, обрезка. Самому смешно. Теперь придется переплачивать. Ну и х.. с ним. Переплатим в фонд мира!
Эх, молодежь. С 26 до 27 это всё равно, что с 1,80 до 1,86. Не о чём и говорить.
Сибарит написав:Клиентское предложение выросло и существенно превысило сократившийся спрос. Рост курса обеспечил спрос со стороны банков.
Доброго дня. Шановний Сибарит, чи могли б Ви прокоментувати те, що виділено жирним. Як це правильно розуміти? Дякую.
Я не очень понимаю, что требует комментариев, поэтому писать буду много и примитивно. Трудно отвечать на столь глобально сформулированные вопросы. Цифры для удобства округлим. Банки могут выходить на МБ как для исполнения заявок клиентов, так и оперируя собственными средствами в пределах нормативов валютных позиций. Если в статистике мы видим, что объем операций на МБ составил 800 млн, клиентские покупки 450, а клиентские продажи 500, это значит что одни банки купили на свою позицию 350, а другие продали 300. На самом деле эти цифры больше, поскольку часть клиентских заявок закрывается между собой внутри банков и на МБ не попадает. Причин продавать и покупать валюту у банков может быть много, в т.ч. банки могут пытаться спекулировать. Это то, что мы обсуждали вчера. Судя по статистике, процесс скупки банками валюты идет уже достаточно давно, к катастрофическим последствиям это пока не привело. Кроме откровенной спекуляции есть и другие причины проводить валютные операции. Например восстановление желаемых валютных позиций при естественном изменении структуры активов и пассивов. Как мне видится, немало валюты банки покупают для закрытия форвардных сделок со своими клиентами. Эти операции проводятся не в день заключения сделок и проходят в статистике как собственные.
Одні і ті ж слова сказані людьми із різною соціальною репутацією можуть кардинально відрізнятись по впливу. Саме тому я і просив ваш коментар. Наголошую, у мене не має профільної освіти. Цей форму частково є самоосвітою. Задаюсь питанням. Як так вийшло, що витрачаючи час на читання цього форуму був вимушений купляти долар сьогодні по 26,70 замість того, щоб купляти його тиждень тому по 26,30-26,40. Підозрюю я не один такий. Чому податки 3-го кварталу які були не менші за аналогічні 2-го кварталу практично не мали впливу на наш МБ? Хто створював весь минулий тиждень і сьогодні попит на $? Перелічу без виділення важливості: Імпортери енергоносіїв (вугілля, пальне, газ), Нерезиденти, Українські банки із змінами у валютній позиції, Імпортери товарів (Чорна п'ятниця на носі), Населення України Підозрюю, що всі вклали свою лепту у цей процес. Але ж імпортери енергоносіїв та товарів - це і є клієнти банків. А якщо подивитись Сюди то за останній тиждень виходить приблизно баланс по купівлі/продажу. Тобто бізнес із податками компенсував імпорт всього. Залишаються Нерезиденти із виходом із ОВДП, Ми (готівкова купівля), і Позиція банків. Шановний Striker у своїх табличках дає нам інформацію, що Нерезиденти в п'ятницю 15 прикупили паперів на 1,2 млрд грн (припустимо, що це були доларові папери і не враховуватимемо їх), а далі за наступний тиждень позбулись їх приблизно на 2,48 млрд грн або трішки більше 90 млн $. Готівкова купівля $ населенням за період який доступний 12-18 листопада переважала продаж приблизно на 70 млн $. На жаль даних за п'ятницю ще не має. Решта попиту на $ - це позиція банків. До чого я веду. Чи є підстави вважати, що наші банки в цей рекордний для них рік по прибутку вирішили підзаробити ще і на валюті& Чи є підстави вважати, що вони скористались періодом сплати квартальних податків та змінами у валютній позиції, щоб закупитись валютою, адже більшість форумчан прогнозувала, що після сплати податків курс мав всі шанси розвернутись. А банки просто виступили каталізатором цього розвороту? Ще раз повторюю, сприймайте мої слова просто як слова дилетанта який озвучує те що думає. Якщо ви маєте арґументи які покажуть, що те що я написав - це повна маячня, буду тільки радий. Прошу форумчан долучатись до дискусії.
АПД: Про політику, східного аґресора та ситуацію із вагнерівцями я не згадую спеціально. Все це теж звичайно впливає, але ж якщо подивитись на цифри - то тільки на населення і трохи на нерезидентів.
Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............22.11.2021.........23.11.2021 дата розрахунку............19.11.2021..........22.11.2021 Євро...............................29,9796...............30,0591...+0.27% Долар США....................26,5694...............26,6588...+0.34% После полудня гривна потеряла еще почти 2 копейки.
Открылись на 7 копеек выше закрытия пятницы. После утреннего кофе плавно выросли на 2.5 копейки и с выходом на рынок основных игроков около 11 уравновесились. После небольшой паузы столь же плавно пошли вниз и к 12 вернулись на уровень открытия. В мире доллар с вечера пятницы рос, к началу нашей сессии повторил недавний максимум, а сейчас немного откатился. Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 26.6200 - 26.6400.
Перед обедом резво выросли на 3.5 копейки. После короткого обеда рост возобновился. За 1.5 часа выросли на 4 копейки. В процессе этого роста вышел НБУ, но остановить рост удалось не сразу. По крайней мере на альтернативных Блумбергу площадках котировки ушли выше. В мире доллар стабилизировался. Официальный курс встретили котировками 26.6950 - 26.7150. За день выросли на 7.5 копеек относительно открытия и на 14.5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2020 - 28.3553 (+10) -170 2019 - 24.1643 (-3) +249
2018 - 27.7458 (-3) 2017 - 26.6476 (+15)
Realist написав:
Сибарит написав:Клиентское предложение выросло и существенно превысило сократившийся спрос. Рост курса обеспечил спрос со стороны банков.
Доброго дня. Шановний Сибарит, чи могли б Ви прокоментувати те, що виділено жирним. Як це правильно розуміти? Дякую.
Я не очень понимаю, что требует комментариев, поэтому писать буду много и примитивно. Трудно отвечать на столь глобально сформулированные вопросы. Цифры для удобства округлим. Банки могут выходить на МБ как для исполнения заявок клиентов, так и оперируя собственными средствами в пределах нормативов валютных позиций. Если в статистике мы видим, что объем операций на МБ составил 800 млн, клиентские покупки 450, а клиентские продажи 500, это значит что одни банки купили на свою позицию 350, а другие продали 300. На самом деле эти цифры больше, поскольку часть клиентских заявок закрывается между собой внутри банков и на МБ не попадает. Причин продавать и покупать валюту у банков может быть много, в т.ч. банки могут пытаться спекулировать. Это то, что мы обсуждали вчера. Судя по статистике, процесс скупки банками валюты идет уже достаточно давно, к катастрофическим последствиям это пока не привело. Кроме откровенной спекуляции есть и другие причины проводить валютные операции. Например восстановление желаемых валютных позиций при естественном изменении структуры активов и пассивов. Как мне видится, немало валюты банки покупают для закрытия форвардных сделок со своими клиентами. Эти операции проводятся не в день заключения сделок и проходят в статистике как собственные.
oleg49 написав:Я правильно понимаю, что НБУ выходит на МБ когда отклонение курса превышает 0.5% по сравнению с закрытием прошлых торгов?
Не совсем. Порог выходы сильно зависит от продолжительности движения в одном направлении. Чем дольше тренд, тем меньше допустимый дневной интервал. Ну и бывают случаи, когда не все получается так, как хочется.
Искатель написав:А чего меня так слабо плюсуют? Я не честолюбивый, но тоже хочу медальку за оперативную информацию.
Плюсик поставил, но должен заметить, что выпрошенные медальки, как китайские елочные игрушки. Вроде и точно такие же, но не радуют
Игорь написав:То для грабителей (с кнопкой), их брать не надо. Хорошие были в сейфе.
Не с кнопкой, а с краской. Кнопка у кассира под столом
есть смысл сейчас брать по 26.71?
может топлива не хватит на 27?
НБУ спровоцировал рост, сейчас олени побегут все скупать и на 28 побежим?
Понедельник явно не был лучшим днем для гривны на межбанке.
За день доллар подорожал сразу на 13 копеек с 26,62/26,64 до 26,75/26,77 гривен, а евро с 29,98/29,999 до 30,10/30,13 гривен. Занервничал и наличный рынок, где к вечеру обменники финкомпаний американскую валюту продавали уже по 26,75-26,90 гривен, а европейскую – по 30,15-30,35 гривен. Налицо – очередной ажиотаж, во многом спровоцированный как спекулятивной раскачкой курса отдельными мелкими и средними банками, так и в какой-то степени самим Нацбанком.
С утра спрос превышал предложение и было понятно, что котировки будут расти. К 11 часам доллар вырос до 26,645/26,665 гривен и лишь к полудню за счет выхода с продажей основных экспортеров несколько снизился до 26,62/26,64 гривен, но не надолго. Уже к обеду курс опять вернулся к 26,645/26,665 и давление на нацвалюту быстро увеличивалось.
Если бы Нацбанк не стал “жадничать”, а оперативно вышел на рынок, дальнейшего взлета котировок бы не было. Но сегодня регулятор явно “проглядел” начало серьезных проблем на межбанке и уже к 14:00 курс поднялся до 26,655/26,675 гривен.
Только после 14 часов НБУ спохватился и вышел на межбанк с интервенцией по продаже, но было поздно. Уже подключились не только основные покупатели, но и та часть “напуганных” игроков, кто до этого еще колебался – покупать или выжидать. Продажа $30 млн по 26,69 гривен ничего не решила и в итоге за час (до 14:50) регулятор был вынужден продать в общей сумме $100 млн по 26,69 гривен и затем ушел с рынка.
Панику он этими действиями не успокоил и как только НБУ ушел, курс быстро пошел вверх. Если на 15:00 котировки находились еще в пределах 26,675/26,695 гривен, то уже к 16 часам они выросли до 26,72/26,74 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,75/26,77 гривен за доллар.
Среди покупателей сегодня были замечены как нерезиденты, так и крупные местные компании. По слухам на межбанке, часть покупателей занервничали на фоне очередного разгона информационного напряжения вокруг действий РФ на границах с Украиной, а крупные импортеры энергоносителей затаривались очередной порцией угля и газа на международных площадках. Кроме этого, были замечены и “зеленые энергетики”, которые получив гривну от государства активно рассчитываются со своими иностранными партнерами и поставщиками.
Если бы Нацбанк сегодня с самого утра быстро и надолго вышел с продажей тех же $100 млн, то это бы сразу же сбило бы ажиотаж на рынке и жестко остановили раскачку курса. Ведь любые подобные “эксперименты” с курсом чреваты очередным взлетом цен, а ведь в настоящее время ценообразование на товары и инфляционные процессы и маркеры – это уже зона ответственности НБУ. И объяснять гражданам почему при относительно недавнем укреплении гривны на ровном месте мы имеем рост котировок за неделю на 50 копеек на долларе и новый виток цен в магазинах – придется чиновникам регулятора. И просто посыпание головы пеплом и рассказы о подорожании энергоносителей – тут у людей уже “не прокатят”.
Главные события 22 ноября на валютном рынке:
Рост котировок доллара за день на 13 копеек — с утренних 26,62/26,64 до 26,75/26,77 гривен к концу сессии.
Нацбанк опоздал с началом интервенции и продал порядка $100 млн по 26,69 гривен, что так и не остановило общий рост котировок за день.
Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 26,6401 гривен, а официальный курс на 23 ноября 2021 года установлен на уровне 26,6588 гривен за доллар.
Realist написав:Одні і ті ж слова сказані людьми із різною соціальною репутацією можуть кардинально відрізнятись по впливу.
Не сотвори себе кумира (с) Если обращать внимание не на репутацию говорящего, а на суть сказанного, меньше риск попасть под чье-то влияние Люди, которые не только читают форумы, а еще и пишут диссертации, тоже не в состоянии достаточно надежно прогнозировать движения рынков. Посмотрите, с каким завидным постоянством бьют в молоко целые аналитические отделы уважаемых банков.
Realist написав:До чого я веду. Чи є підстави вважати, що наші банки в цей рекордний для них рік по прибутку вирішили підзаробити ще і на валюті
В этом можно вполне быть уверенным. Вы же хотите подзаработать еще и на валюте, почему банки не должны? Это бизнес. Если они хотят процветать, они должны зарабатывать на всем, на чем могут, с учетом допустимости рисков. Возможностей у них больше, чем у нас. Другое дело, что проводя спекулятивные операции, банки могут действовать значительно аккуратнее, чем работая по заявке клиента, у которого горит контракт или скупаясь для закрытия форварда. Спекуляции обычно сглаживают колебания, а не разгоняют.
Realist написав:Чи є підстави вважати, що вони скористались періодом сплати квартальних податків та змінами у валютній позиції, щоб закупитись валютою, адже більшість форумчан прогнозувала, що після сплати податків курс мав всі шанси розвернутись.
Если Вы про увеличение лимитов валютных позиций, серьезно сказаться оно еще не могло, поскольку вступает в силу только с 1 декабря. Налоговый период наверняка учли, как и множество других факторов. Катализаторов разворота много. Собственно, количество таких "катализаторов", решивших сыграть на известном факте, определяет, будет ли поведение рынка соответствовать ожиданиям. Именно психологическая составляющая делает рынок столь непредсказуемым. Точность прогноза одного игрока зависит от прогнозов остальных.
Как показывает практика, влияние политики на рынки в большинстве случаев минимально. На исход нерезидентов больше влияет подорожание доллара в мире.
Еще эти дни покупали валюту производители зеленой энергетики, которым Ощадбанк перечислил немалые суммы. Плюс импортеры энергоносителей, плюс нерезиденты, плюс обычные спекулянты. Вот и набежало 50 коп. к курсу.