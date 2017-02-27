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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8536853785388539

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.12.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 118
Менше 26,00
4%
5
26,00-26,50
20%
24
26,50-27,00
35%
41
27,00-27,50
23%
27
27,50-28,00
8%
10
28,00-28,50
3%
4
28,50-29,00
1%
1
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
5
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:43

Еще эти дни покупали валюту производители зеленой энергетики, которым Ощадбанк перечислил немалые суммы. Плюс импортеры энергоносителей, плюс нерезиденты, плюс обычные спекулянты. Вот и набежало 50 коп. к курсу.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:44

Сибарит

топлива не хватит на 27+? не брать сейчас по 26.7? при том что уже 26.9
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

деревянный просел на 8% с начала месяца. нам еще есть куда расти - если динамика сохранится, 28 не потолок
expert2009
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:51

дел
Востаннє редагувалось холява в Пон 22 лис, 2021 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якщо буде ескалація бойових дій, то долар запросто може підскочити до 30.
leonidukr
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:16

Доходность наших бондов-десятилеток с погашением в 2030-м максимальная за 12 месяцев, номинал дисконтируется уже на 12%. Наибольшие потери приходятся на последние 3 недели (объявление ФРС о начале тейперинга). Вангую, что к лету разместиться дешевле 8% не сможем. Минфину нужно очень аккуратно планировать будущие листинги, чтобы рефинансирование внешнего долга не результировало ростом стоимости его обслуживания...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:19

zРадио


если ставки поднимут гривну ОВГЗ, то может укрепимся....
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:25

Четверг, 25 ноября 2021 г.
Весь день Выходной США - День благодарения


Пятница, 26 ноября 2021 г.
Выходной США - День благодарения - Раннее Закрытие в 13:00
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:38

  proftpd66 написав:zРадио
если ставки поднимут гривну ОВГЗ, то может укрепимся....


Повышение ставок и есть ростом стоимости обслуживания долга. А это, в свою очередь, дополнительная нагрузка на бюджет, который итак находится под давлением высокой инфляции - необходимо будет индексировать и социальные, и инфраструктурные, и административные расходы. Т.е. экономике потребуется высокая гривневая ликвидность, а смогут ли ее масштабам соответствовать долларовые доходы, будем посмотреть. Ценовой фактор сходит на нет - сверхприбыли в металлургии уже в прошлом, в продовольствии - завершатся к началу нового маркетингового сезона
zРадио
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  #<1 ... 8536853785388539
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