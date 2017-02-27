|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:43
Еще эти дни покупали валюту производители зеленой энергетики, которым Ощадбанк перечислил немалые суммы. Плюс импортеры энергоносителей, плюс нерезиденты, плюс обычные спекулянты. Вот и набежало 50 коп. к курсу.
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:44
Сибарит
топлива не хватит на 27+? не брать сейчас по 26.7? при том что уже 26.9
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
деревянный просел на 8% с начала месяца. нам еще есть куда расти - если динамика сохранится, 28 не потолок
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:51
дел
Востаннє редагувалось холява в Пон 22 лис, 2021 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо буде ескалація бойових дій, то долар запросто може підскочити до 30.
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:16
Доходность наших бондов-десятилеток с погашением в 2030-м максимальная за 12 месяцев, номинал дисконтируется уже на 12%. Наибольшие потери приходятся на последние 3 недели (объявление ФРС о начале тейперинга). Вангую, что к лету разместиться дешевле 8% не сможем. Минфину нужно очень аккуратно планировать будущие листинги, чтобы рефинансирование внешнего долга не результировало ростом стоимости его обслуживания...
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:25
Четверг, 25 ноября 2021 г.
Весь день Выходной США - День благодарения
Пятница, 26 ноября 2021 г.
Выходной США - День благодарения - Раннее Закрытие в 13:00
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:38
Повышение ставок и есть ростом стоимости обслуживания долга. А это, в свою очередь, дополнительная нагрузка на бюджет, который итак находится под давлением высокой инфляции - необходимо будет индексировать и социальные, и инфраструктурные, и административные расходы. Т.е. экономике потребуется высокая гривневая ликвидность, а смогут ли ее масштабам соответствовать долларовые доходы, будем посмотреть. Ценовой фактор сходит на нет - сверхприбыли в металлургии уже в прошлом, в продовольствии - завершатся к началу нового маркетингового сезона
|